愛回家｜傳岑杏賢懷孕暫別劇組　相隔三星期更新IG宣布好消息

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-24 13:45

岑杏賢喺《愛回家之開心速遞》中佔戲甚重。（影片截圖）

早前無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》，劇情講到飾演Icy嘅岑杏賢要返美國半年，忽然離開劇組惹來懷孕傳聞，咁啱Jennifer又足足三星期無更新IG，令傳言甚囂塵上。相隔三星期岑杏賢終於再次更新IG：「好想同大家分享！」

《愛回家之開心速遞》劇情突然講到岑杏賢要離開一段時間。（影片截圖）

去年11月29日岑杏賢與圈外男友低調註冊結婚，其後一直繼續工作，為《愛．回家之開心速遞》開工。呢日佢重返IG宣佈好消息：「這幅相片係我三個星期前，已經好想同大家分享！對的 已經有三星期沒有更新！亦是三星期忙着、等着、尋找著、掛念著怎樣可以拿回我的IG帳戶！」

突然離開劇組，傳出岑杏賢懷孕消息。（IG：@jenniferjshum）

原來佢嘅IG帳戶被封鎖一直無法登入：「事源3月31日收到IG突然其來通知，告訴我的帳戶將要暫時封鎖，然後一直就無法登入！當然立即找相關朋友幫手用不同方法Restart、refresh、delete app、re-install等，但係一直都登入唔到。直到今日第二十二日！12:34pm終！於！有！人！回覆內容是我們已經幫不到你了，我真的呆了！心想一定冇辦法！」本身已打定輸數嘅Jennifer，已經諗定再開帳戶改咩名之際，突然又收到訊息成功登入：「我心情真的鬆一口氣！有朋友告訴我真的要開香檳。」

相隔三星期岑杏賢終於再次更新IG。（IG：@jenniferjshum）