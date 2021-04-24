模範的士︱李帝勳片酬1億韓圜接動作戲　被踢爆用替身惹爭議

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-24 16:30

由李帝勳和李絮待主演的《模範的士》（模範計程車），本月開播以來收視不俗，觀眾都被為正義的復仇情節吸引住，大讚主角們演技精湛，甚至充滿電影感。可是男主角李帝勳最近卻被踢爆用替身拍動作場面，因而惹來爭議。

韓國傳媒率先報道李帝勳於《模範的士》用替身，大爆他收每集1億韓圜（約69.6萬港元）片酬，卻使用替身拍攝動作場面，質疑武打戲應是「基礎費用」，更列出《Alice》周元等幾乎全劇90%都真打的男主角做比較。報道亦有批評即使李帝勳有少量鏡頭親自上陣，但也因高大又不靈敏的身形而令人失望。其中第4集中，仔細看李帝勳與黑幫在天台打架的一幕的話，可明顯見到替身髮型甚至與李帝勳完全不同，令觀眾非常出戲。

李帝勳被韓國傳媒踢爆一集片酬高達1億卻用替身拍動作戲。（劇照）

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報道公開後，李帝勳用替身一事馬上引來熱議。有觀眾表示李帝勳劇中人設是特種兵出身，因此對打戲感到失望，認為既然片酬高達一億一集就更應該要親自上陣；可是都有觀眾留言支持李帝勳，表示專業動作始終要交由專業人員完成，李帝勳或只是擔心受傷影響拍攝才請替身，大讚單是演技就值一億片酬。雖然用替身惹來爭議，但明顯不阻礙《模範的士》收視持續上升，香港劇迷也能在「黃Viu煲劇平台」上同步追看。

明顯見到替身的髮型與李帝勳不同，觀眾反映令人出戲。（網上圖片）

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