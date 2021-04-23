模範的士｜表藝珍接替李娜恩收視上升　成功拯救爛攤子例子卻不多

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-23 10:30

由李帝勳、李絮和金義聖主演的韓劇《模範的士》（台譯：模範計程車），早前因為擔任女配角的APRIL成員李娜恩捲入霸凌事件而一度被外界擔憂劇集可能要胎死腹中，最後劇組臨時換角將李娜恩換走，由曾拍攝《三流之路》、《金秘書為何那樣》及《德魯納飯店》等劇集的29歲女演員表藝珍頂上補拍。結果劇集日前正式開播後，論話題度還是收視率都直線上升，成為成功化危機為轉機的劇集之一。

李娜恩因為捲入霸凌事件導致被劇組飛起，拍好的片段全部被刪除。（網上圖片）

她的角色由表藝珍頂上。（《模範計程車》劇照）

《模範的士》於4月9日以10.7%的高收視率開播，之後每集的收視都不斷上升，上星期播出第四集已經突破15.6%，最高收視更達到16.3%大受歡迎，臨時加入劇組的表藝珍亦憑出色表現大受關注。事實上，表藝珍飾演的「彩虹運輸」黑客「安高恩」戲份極重，雖然掛名是女配角但實際上戲份拍得住女主角李絮，再加上與男主角李帝勳有連場對手戲，是一個相當考驗演技的角色，因此有不少留言都指劇組因換角風波而因禍得福：「還好爭議是在播出前就爆出來了」、「雖然是在緊急狀態下找的演員，但選得很好呢」、「表藝珍的演技真的很好」、「. 有換角真是太好了」、」「李娜恩有爭議還繼續演的話，對這部作品真的會很失禮」、「給李娜恩演真是浪費」。

《模範的士》早前因李娜恩捲入霸凌事件一度被外界擔憂劇集可能要胎死腹中，換角如期播出之後收視持續上升。（SBS）

表藝珍飾演的「安高恩」與男主角李帝勳有連場對手戲，是一個相當考驗演技的角色。（網上圖片）

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