愛美麗狂想曲．短評︱陳瀅譚凱琪遇感情困境　生仔小三話題有睇頭

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-25 12:00

TVB劇集《愛美麗狂想曲》即將在下周踏入結局篇，雖然劇集收視一直維持在23點上下，成績不算太好，但勝在劇情寫實，感情戲亦有睇頭，除了笑料百出之外，劇中更有不少感動位，好似Kiki姐（楊詩敏/蝦頭飾）因為患家族遺傳病腦萎縮而忍痛讓愛，但她依然坦然面對，對朋友更是有情有義，打動不少觀眾。

劇中王麗美、小勇、Yan、Kiki姐都面臨着不同的感情煩惱。（YouTube影片截圖）

看似零碎但不鬆散

一部好睇的劇集需要一條清晰的主線，再將零零碎碎的副線串聯起來，這樣是最理想的。劇情以愛情故事為主，當中包括四條主要的感情線，用慢慢鋪排、細水長流的方式，帶出不同女性的困境及她們最後的選擇。雖然每集的劇情給觀眾的感覺好像太零碎，但絕對是碎而不散，而且每條感情線都好有睇頭。在第五周的劇情中，王麗美（李佳芯飾）同Matt少因為沈慧（姚嘉妮飾）懷孕而決定分開；新婚的唐仁（蕭正楠飾）同小勇（陳瀅飾）面臨難成孕的問題；患病的Kiki姐將蘇澤基（曹永廉飾）交托給Mandy（朱智賢飾）；不甘再做小三的Yan上門找正印韓太（孫慧雪飾）攤牌，結果慘被抛棄……四條感情線都緊扣住女性追求幸福這個話題，帶出每個人都有選擇的權利這個訊息。

王麗美（李佳芯飾）同Matt少（陳豪飾）情投意合，但因為沈慧（姚嘉妮飾）懷孕而決定分開。（YouTube影片截圖）

情節感動打動人心

已經是第三次合作演情侶的陳豪同Ali一向好有觀眾緣，但劇中唐仁同小勇這一Pair都好受歡迎。兩人由「好姊妹」變成夫妻，只要他們出場都笑料百出，連床戲都特別搞笑！不過眾人發現Kiki姐患腦萎縮的一場戲就充滿感動位，Kiki姐將自己的收藏一一轉送給好姊妹，甚至成全蘇澤基同Mandy，但大家都齊心合力地幫她、關心她，希望她可以留下更多開心的回憶。劇情有笑有淚，打動人心。

Kiki姐因為患腦萎縮，忍痛讓愛。（電視截圖）

探討兩性話題

劇中王麗美、小勇、Yan、Kiki姐面臨着不同的感情煩惱，而她們的經歷就帶出兩性關係中會出現的問題，包括第三者、生仔等。Matt少前妻沈慧意外懷孕，所以王麗美選擇退出，因為BB需要爸爸媽媽；小勇由最初堅決不生，到後來心態轉變，希望成全唐仁傳宗接代的願望，但就因為輸卵管太窄難以成孕；正如現時很多女性都面臨着到底要不要結婚生仔這個難題，但這套劇就告訴大家，無論是生抑或不生，都應該是女性自己作出選擇，而不是為生而生。

小勇最初堅決唔生，但之後心態轉變，結果又因為輸卵管太窄難以成孕。（YouTube影片截圖）

至於做小三的Yan，雖然最初揚言要靠自己努力，但最後都難抵誘惑，成為韓磊（黃子恆飾）的情婦，享受着韓磊帶給她的名利，住豪宅、出入高級場所、認識有錢人、周身名牌，即使身邊的人勸她及早放手，提醒她不應做第三者，但她不但執迷不悟，更要求愈來愈多，甚至上門找正印攤牌，意圖坐正，結果失敗收場，更被韓磊狠心抛棄。總體來說就是要抵制住誘惑，無論如何都不應該做第三者，插足別人的婚姻，不要相信小三會有未來，正如韓太所講：「你唔係唯一一個，唔係第一個，亦都唔係最後一個，不過韓太就只有一個，就算佢啲女人點咁車輪轉都好啦，最後喊嗰個都唔會係我。」每個人的選擇都可能造就不同的人生，但有時一個錯誤的決定就會令你失去一切。

做第三者註定唔會有好結果。（YouTube影片截圖）

+ 11 + 11 + 11

同場加映：愛美麗狂想曲｜12位女演員素顏真面目曝光 李佳芯陳瀅皮膚好白滑