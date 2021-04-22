愛美麗狂想曲｜蝦頭楊詩敏患病讓愛　現實為邵子風隱瞞分手扮女友

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-22 19:52

蝦頭（楊詩敏）在TVB劇集《愛美麗狂想曲》中飾演的Kiki姐任職公關公司高層，有錢有地位，感情生活更是多姿多彩，經常與男人發生一夜情的她與相識多年的好友蘇澤基（曹永廉飾）因為酒後亂性而發生關係，其後更變成炮友。不過之後蘇澤基提出正式拍拖，但Kiki姐狠心拒絕。在今晚（22日）播出的一集中，眾人找到Kiki姐的錄音機，得知原來她患有家族遺傳病腦萎縮，所以她才拒絕蘇澤基，不想拖累對方。

Kiki姐（蝦頭/楊詩敏飾）同蘇澤基（曹永廉飾）由好友變成炮友。（YouTube影片截圖）

Kiki姐好有義氣，猶如「大家姐」一樣的存在。（劇照）

劇中的Kiki姐大情大性，對身邊的好友都相當有義氣，不但陪伴王麗美（李佳芯飾）走過失婚低潮，又撮合她同Matt少（陳豪飾），在朋友有難時還會挺身而出，猶如「大家姐」一樣的存在。不過因為患有家族遺傳病，Kiki姐忍痛拒絕蘇澤基，還主動讓愛，希望Mandy（朱智賢飾）好好照顧蘇澤基：「凑住呢個衰公呀，兩個人開開心心，幸福咁樣行埋落去。」Kiki姐無論對朋友還是愛人都十分好，絕對是全劇最受歡迎的角色之一！

Kiki姐患有家族遺傳病腦萎縮，主動讓愛。（電視截圖）

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而現實中的蝦頭同樣都是一位絕世好女友，她與經理人邵子風在2015年公開戀情，兩人人前人後一直好恩愛，不時以情侶檔出席活動，但邵子風在2018年突然被爆背着蝦頭與一位女生視像對話調情，隨後他在網上發千字文宜布與蝦頭早在2017年6月已經分手，強調分手不涉及第三者，並感激蝦頭對受抑鬱症困擾的他不離不棄，甚至繼續扮女友：「抱歉過去10個月，蝦頭為了配合我、顧及我感受，一直幫我掩飾我們的關係，甚至在新年如常和我到親友家拜年，太委屈她了。」

蝦頭同邵子風在分手後依然繼續扮對方的女友，認真唔話得。（IG@yeunghatou）

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在分手後仍然扮作對方的女友，蝦頭這份大量及勇氣都令人敬佩，她曾在接受《香港01》訪問時坦言這段感情令她遍體鱗傷：「我同佢又係經理人、創作伙伴兼同居，太多關係處理唔到。當生活上有磨擦，轉個頭一齊工作又有磨擦，好多嘢累積，到最後真係攬住一齊死。」分手後她在朋友勸導下看心理醫生，終於走出傷痛：「喺我積極面對殘缺不堪嘅自己同時，發現同自己相處係好重要，因為過往我都係討好別人去獲取愛，呢個諗法其實好出事。我真正要愛、要了解嘅其實係自己，愛錫自己係好緊要。」希望蝦頭早日找到幸福！