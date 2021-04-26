瓊瑤女神劉雪華近況曝光優雅地老去氣質依舊　網民：好真實的61歲

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-26 07:30

現年61歲的資深女藝人劉雪華曾是瓊瑤小說改編劇集的御用女主角，有「瓊瑤女神」之稱，年輕時的她非常美麗，她出道不久即片約不斷，事業發展順利。劉雪華曾主演過的瓊瑤作品，包括《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》、《海鷗飛處彩雲飛》、《雪珂》以及《青青河邊草》等。她於1988年更獲得巴黎「第一屆華語影視片雄獅獎」三位女主角之首。而她除了擁有高顏值，亦具有實力派演技，她的招牌就是一雙水靈靈的大眼睛，且極之擅長演哭戲，3秒就能快速落淚，因此外界又以「水龍頭」，來讚美她的精湛演技，很多觀眾都盛讚她的哭戲演得唯美動人，畫面好看。

劉雪華年輕時好靚。（網上圖片）

近日有網民野生捕獲了劉雪華，如今已經61歲的她白髮蒼蒼，皺紋滿臉，她並沒有什麼凍齡美貌，而是真正地呈現出她實際年紀的樣子，但即使老了也是漂亮的，可說是完美演繹了優雅地老去，氣質依舊。網民紛紛留言大讚她：「雖然老了，但依然氣質出眾」、「好真實的61歲」。亦有網民表示，其實仔細看她的臉似乎是化了老妝，估計是在出外景拍戲中，當時正在扮演老角而非她的真實狀態。

下圖有劉雪華昔年美顏及最新近照：