陳紫芊首次行內衣騷收開心價　口罩小姐李文潔：上圍呢啲嘢冇就冇

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-26 09:30

每年一田百貨都會舉辦一次泳衣Catwalk騷，在網民心中可堪稱是香港版的「Victoria's Secret Fashion Show」。上年因為疫情關係停辦一年，想不到今年即由泳衣騷改成為內衣騷，內容不同，但卻無減熱情。今年亦邀請到了「IG女神」樂宜、《#後生仔傾吓偈》主持黃凱儀、《最後一屆口罩小姐》「肥妹」李文潔（Liz）以及陳紫芊（Elsie）擔任內衣騷的模特兒，一出現現場閃光燈就閃個不停。

《最後一屆口罩小姐》「肥妹」李文潔（Liz）以及陳紫芊（Elsie）擔任內衣騷的模特兒。（梁碧玲攝）

李文潔接受《香港01》訪問時表示，自己曾有過行內衣騷的經驗，不過心情亦有些少緊張：「好多年前行過，我諗咗都有6，7年。」而陳紫芊則表示自己是第一次行內衣騷：「喺咁多人面前着到咁性感都係第一次，不過最驚嘅反而係趕唔切換衫。」

《最後一屆口罩小姐》「肥妹」李文潔（Liz）身材健美。（梁碧玲攝）

同「女神」一齊行Catwalk，會否怕身材被比下去？李文潔回答：「有啲女仔身材豐富啲，但係我就高啲，因為我做好多運動，所以條線會結實啲，上圍呢啲嘢冇就冇㗎啦。」酬勞如何？陳紫芊笑着說：「疫情期間開心價！」

黃凱儀（波波）、樂宜（Lokyii）、《最後一屆口罩小姐》的「肥妹」李文潔（Liz）以及陳紫芊（Elsie）四位「女神」行內衣騷。（梁碧玲攝）

陳紫芊（Elsie）都有不少支持者。（梁碧玲攝）

點擊下圖睇李文潔（Liz）和陳紫芊（Elsie）內衣相：

+ 31 + 31 + 31

仲有波波同樂宜內衣相：