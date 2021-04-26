26歲丁子田曬巨鑽宣布封盤　男友被封「頂級時尚富豪家族貴公子」

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-26 14:40

丁子田係2018年港姐季軍。（IG：@sara.tingg）

現年26歲嘅2018年港姐季軍丁子田，當年參選時係大熱門，最終屈居陳曉華及鄧卓殷之後，加入TVB後亦未見太多演出機會。出身富裕嘅丁子田未有同TVB續約，IG不時分享勁CHILI生活，呢日更大曬巨型鑽戒，宣布接受富二代男友Paul求婚﹗

2018年港姐由陳曉華（Hera）勇奪冠軍寶座，鄧卓殷（Amber）獲得亞軍與最上鏡小姐，季軍由丁子田（Sara）奪得。（資料圖片）

丁子田喺IG貼出與男友親吻，舉起無名指曬巨鑽戒指，以英文留言宣佈自己答允男友求婚：「向這位永遠的室友和好友說我願意，要牢牢拖緊，因為將會是一場瘋狂的旅程。如《聖經》箴言27章17節所說：『鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感也是如此。』婚姻將成為歡樂，幸福和愛心的源泉，但它也是上帝創造的一種改良手段，使我們能夠變得更好、更犀利、更精緻，他們可以更清楚地體現基督的特徵。 永遠感謝寶貝對我的耐心。祝福你的靈魂。」

丁子田曬出巨鑽，宣布答允男友求婚。（IG：@sara.tingg）

加入TVB後丁子田未有太多工作，只客串過一集《愛回家之開心速遞》，飾演Terry（李偉健飾）相睇對象。現實生活中佢同靚仔富二代PAUL愛得痴纏，PAUL全名吳杰龍係國行集團太子爺，佢爸爸將BURBERRY和FENDI等高級品牌帶入中國，PAUL曾喺內地訪問節目被冠以「香港頂級時尚富豪家族的貴公子」稱號。 PAUL本身相當有商業頭腦，去年就到上海為珠寶品牌「周大福」舉辦Pop Up商店，由計劃到宣傳等工作都由他一手包辦。

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