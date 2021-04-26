50歲林敬剛跪地拜萬梓良為師　萬梓良：TVB唔用你就我用你

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-26 13:30

內地電影《創業大贏家》近日於東莞舉行了開機儀式，電影由萬梓良、李子雄、林子聰、麥嘉欣、林敬剛、李嘉等一眾實力演員演出，更表明希望重現港式經典喜劇的光輝時刻。但是在開鏡儀式中，突然無預警下出了一個收徒弟環節。

突然有這個拜師儀式。（抖音）

現年63歲的萬梓良坐在椅子上，然後前50歲TVB的綠葉演員林敬剛突然下跪在地下，向萬梓良跪地奉茶拜師，萬梓良亦歡喜收了這個徒弟，更將林敬剛的名字改名為林奔，萬梓良說：「奔向前，勇往直前。」然後一眾在旁的人員也拍手掌，場面非常感動。不過拜師期間發生了一件事，林敬剛在奉茶的期間，萬梓良笑言未正式拜師已想謀害他：「係咪好熱啲水，都未正式奉茶，就想謀害我，快啲加啲礦泉水，凍啲好。」

周星馳係萬梓良徒弟。（電視畫面）

說完笑後，萬梓良正經的對林敬剛說：「做咗咁耐咖哩啡，我冇面，由今日開始唔使再做咖哩啡啦，TVB唔用你就我用你，我用唔到你我仲有好多導演兄弟可以用你。」隨後萬梓良再拿出一疊銀紙，總共一萬元人民幣，給林啟剛做見面禮。

拎咗一疊銀紙。（抖音）

其實萬梓良有三位徒弟，一個是周星馳、另一個是林家棟，還有一個便是姜皓文，每一位徒弟現時的成就都非常高，星爺便不用說，紅遍中港台多年，而林家棟則是成為影帝級人馬，至於姜皓文成功轉形，在影壇上有卓越成績。如今林敬剛成位第四位徒弟，不少網友都認為林敬剛接下來前途無可限量，但亦有部份網友笑言：「50歲先嚟拜師？」。

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