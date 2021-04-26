日日媽媽聲｜林盛斌否認追仔爆老婆曾流產　Bob嫂受妊娠糖尿之苦

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-26 16:51

余安安、陳凱琳及羅敏莊主持嘅節目《日日媽媽聲》，每集圍繞懷孕到生BB後嘅大小問題，呢日搵嚟多仔公林盛斌（Bob）同太太擔任嘉賓，Bob除咗要體驗媽媽們紥肚泵奶之苦，更意外爆出Bob嫂原來曾經小產。

Bob林盛斌育有4名子女。（IG：@bob_lamshingbun）

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Bob係娛樂圈中多仔公，同老婆育有3女一子，雖然係出名嘅好爸爸好老公，但亦有唔少人覺得佢為追仔，要老婆承受一次又一次懷孕之苦。對此Bob喺節目中澄清：「唔係一開始就預咗生四個，點會估到一個男人咁強壯，揩一揩又有咗，同埋兩公婆的確都好喜歡小朋友，絕對無追仔呢個問題。同埋生完第三個到細仔中間，其實我地流失咗一個嘅，之後亦諗住再嘗試，點知又係揩一揩又有。」Bob嫂隨即接口表示的確無追仔：「一直諗住起碼兩個，好自然有第三個，湊落都覺得應付到。」

Bob林盛斌透露太太曾試過流產。（影片截圖）

Bob嫂一直親力親為湊小朋友，幾個小朋友亦會互相照顧，其實每次懷孕Bob嫂都相當辛苦，因為佢幾胎都患有妊娠糖尿病：「我有糖尿病家族史，第一胎到臨界點責界，之後三胎都有妊娠糖尿病，每一餐要打胰島素針。去到懷第4胎時，3個小朋友已識得幫我遞針遞藥。飲食或者生活方式可以幫助到自己keep fit，咁我就唔使用咁重嘅藥。」