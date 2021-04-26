陳積榮癌細胞極速擴散　化療成功率僅4成：個肺有一半白晒

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-26 17:00

Jeff表示瘦到外星人咁，但仍樂觀面對病情。（影片截圖）

前無綫藝員陳積榮（Jeff）去年8月患上第四期肺癌，由於醫藥費用龐大，他公開拍片發起眾籌，希望可以得到市民支持。昨晚播出嘅《東張西望》上門拜訪Jeff，只見他消瘦不少，他透露了今年3月時接受第一次化療時，由於疫情關係，家人未必探望，令他感覺十分孤單：「醫生同我講，標靶藥已經對我冇乜用，當時個肺有一半係白晒！所以要即刻做化療，但成功機會唔高，佢同我講得4成。除咗個肺花晒之外，癌細胞係極速擴散，包括膊頭、手臂、肚位置都有腫瘤。呢段時間醫院冇得探病，我第一次化療係好辛苦，因為成日瞓喺醫院，屋企人又見唔到，（佢哋）只能喺門口拎野畀你或FACETIME一陣。我嗰時係好唔開心，復原得好慢，日日問醫生幾時走得。」提到家人無微不至照顧、朋友為自己打氣時，Jeff不禁激動落淚：「以前唔會覺得家人可以咁樣照顧你，原來屋企人嘅照顧係好重要同埋好有力量。」

Jeff感謝圈中好多、市民的支持及打氣。（影片截圖）

訪問當日，與Jeff係藝員訓練班同學嘅孫慧雪、謝珊珊和鄧永健亦有到場，孫慧雪指Jeff常常怕麻煩別人不敢開口，於是她決定出post為他籌款，Jeff表示：「我係好幸福，好多人幫忙，有人開名幫手，亦有好多暗地裡嘅人幫我，好多我估唔到、一線藝人都有幫，真係打電話嚟慰問我，你估唔到突然間一個影帝打比你，係好感動，亦係好大鼓勵。」雖然飽受癌病折磨，但Jeff對自己嘅演藝事業仍然充滿熱情，並希望自己康復後可以拍一套對得起自己嘅作品。

回想3月時的化療，Jeff激動落淚。（影片截圖）

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