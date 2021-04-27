波波黃凱儀獲志偉睇中受力捧搵真銀　後生女全變無綫親生女

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-27 08:00

正式簽無綫做親生女後，波波即獲安排賺錢job。(資料圖片)

曾志偉回巢無綫電視出任副總經理（綜藝、音樂節目及製作）後，人事有不少變動，曾經有傳係高危嘅《#後生仔傾吓偈》暫時繼續有得偈，而早前曾志偉任節目嘉賓時，更大派定心藥，表示就算無《後生仔》，都一定係因為佢哋有更重要嘅安排。

(左起)黃凱儀（波波）、黃紫恩、陳欣茵、王虹茵喺4月開始，正式變為親生女。（資金圖片）

原來本身係屬於big big channel藝人嘅一班後生仔，包括黃凱儀（波波）、杜穎珊（Sandy）、王虹茵（Sharlene）、陳欣茵、游嘉欣，呂靜文（Bonnie）、孔德賢、劉頌鵬（Enson）、林正峰、徐文浩(Fred)、曾展望(GM)，喺4月時已轉為無綫經理人合約藝人，亦即係大家口中嘅親生仔／女，完全係水鬼升城隍。簽得做親生仔／女，而非一般藝員合約，機會即時大增，而當中被封為「愛將」嘅波波日前更接下「內衣Show」，並由兩位經理人陪同下出席，被問到酬勞如何時，波波就話自己無say，一切由公司安排。此外，波波亦獲安排在劇集中《青春不要臉》演出。

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