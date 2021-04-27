收視滯後報告｜《伙計辦大事》破收視紀錄　成功靠綜藝拉高？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-04-27 06:23

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是4 月 12 日至 4 月 18 日。無綫改革的綜藝節目陸續推出，上次已經說過有即時見好的反應，綜藝時段收視有所提升，想不到今個星期連劇集時段也齊齊向上，雖然未必有直接關係，但說綜藝節目為劇集打下一支強心針也不算沒有跟據。

先講《愛•回家之開心速遞》，由上星期的24.8點升至25.7點，差不多回到自己應有的26點水平，《愛美麗狂想曲》由23.6點升至24.6點，有多1點的收視，其中周四(25日)晚錄得26點，暫列2021年晚上八點半劇集收視最高單集。而接棒《大步走》的《伙計辦大事》更強勁，同時段之下，由《大步走》的20.1點升至24.7點，這個收視點亦是今年所有劇集的首周收視之冠，這樣看來劇集的確又反彈的跡象。

《伙記辦大事》首周收視平均 24.7 點，暫列 2021 年所有劇集收視之冠。 （微博圖片）

至於綜藝節目，早前引起討論的《尋人記》十集過後錄得22.8點，成績不過不失，是二月以來這個時段最高收視的節目，不過《聲夢傳奇》和《日日媽媽聲》則未見有突破，前者始終仍是初賽階段，相信後尾愈來愈緊張的時間會拉高收視，後者則可能題材不夠吸引。

聲夢傳奇暫未見聲勢。（葉志明攝）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.7點，最高收視周四(15日)晚26.7點。《愛美麗狂想曲》周一至五平均24.6點，最高收視周四(25日)晚26.0點，暫列2021年第一線劇集收視最高單集。《伙計辦大事》周一至五平均24.7點，最高收視周一(12日)晚首播26.3點。《尋人記》周一至五平均23.2點，最高收視周二、四(13、15日)晚「兒童打吡大賽」及「移民」兩主題取得23.7點，為開播出來最高。《律政強人》周一至五平均6.9點，最高收視周五(16日)7.7點。無綫財經．資訊台周六晚深夜直播《英格蘭足總盃2020/2021-車路士對曼城，取得收視3.2點，成績僅次於1月23日直播修咸頓對阿仙奴之3.4點。

即睇詳盡收視報告：

根據無綫發布的資料，翡翠台及明珠台是唯一2條在廣東省可以收看的香港免費電視頻道，根據CSM Media Research資料，2020年翡翠台於廣東省晚上7時至11時黃金時段收視，在96條頻道中位列前三位，平均每分鐘觀眾接近110萬,為省內觀眾帶來最優質娛樂節目。

同場加映：「千禧四大花旦」唔只演得仲個個睇得 仲有四位等住爭上位！