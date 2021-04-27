李光洙宣布退出《Running Man》　事務所：11年同甘共苦的節目

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-27 10:30

韓國SBS人氣綜藝節目《Running Man》（RM）今年踏入播出第11周年，可是今日《RM》方面卻傳出35歲的元祖成員李光洙宣佈因去年事故受傷，將於5月24日進行最後一集的錄製之後，便會退出該節目。光洙去年2月曾發生車禍，導致右腳踝骨折，據悉他的傷患至今並未完全康復。

李光洙因為去年遇上車禍受傷，今年5月底將退出《Running Man》。（資料圖片）

李光洙所屬事務所今日發表聲明表示：「李光洙去年因事故而受傷，正在進行康復治療，但拍攝時要維持最佳狀態有困難。經過和成員們、製作團隊等人長時間的討論，決定重新調整身心。因為在《RM》11年的時間裏屬同甘共苦的節目，所以決定退出並不容易，但是為了在以後的活動中展現更好的面貌，需要調整的時間。真心感謝一直以來通過《RM》給予李光洙的關心和喜愛的fans，李光洙將以健康明朗的面貌向大家問好。」粉絲和網民都感到非常之不捨和難以接受，有指光洙未來將專注在演戲方面。

粉絲和網民都不捨光洙離開節目。(節目截圖)

而《RM》方面今日就表示：「成員們和製作組就退出節目一事，進行了討論，決定尊重李光洙的退出意願。光洙去年交通事故後，雖然腿部的恢復不是最好的狀態，但是出於對節目的熱愛和責任感，同時兼顧接受治療和拍攝，但是即使李光洙努力了，要同時進行是很難的事情。雖然很可惜，但李光洙做出了艱難的決定，希望大家給予溫暖的應援和鼓勵，《RM》的成員和製作組也會為李光洙加油。」