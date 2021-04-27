愛美麗狂想曲｜陳瀅帶愛犬出鏡　有望捧做明星狗：下次嗌價高少少

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陳瀅（Jeannie）在TVB劇集《愛美麗狂想曲》中飾演性格率直的小勇，敢做敢言，但自從與唐仁（蕭正楠飾）結婚後，小勇因為難以成孕搞到情緒失落，不過他們就收養了一隻狗仔，改名做「Diesel」，兩公婆當正Diesel是囝囝，呵護備至，唐仁甚至為了牠克服潔癖。劇中的Diesel十分可愛，同Jeannie好親密，但原來Diesel正正就是Jeannie的愛犬，今次還是Diesel首次拍劇！

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劇中小勇同唐仁因劇情需要收養狗仔，所以Jeannie就靈機一觸，出動自己的愛犬參與演出，她在接受訪問時透露雖然Diesel是首次拍劇，但就非常醒目：「佢尋日識得連戲添呀，走位呀，行出去呢個位，陣間接返邊個位就做返同一個動作，每次做啲咩Action（動作），佢都會跟返個節奏同埋個動作，個個都讚佢好乖好乖。」

Diesel好精靈！（YouTube影片截圖）

近年備受力捧的Jeannie，在多部劇集中都有演出，不過她就大爆Diesel身價比自己更高：「因為演員我係斷Show計，佢就斷組計，咁樣計法呢，佢賺嘅錢差唔多係（多）我一倍再多啲啲囉，真係犀利，所以佢係幾好嘅，我幾想監製寫多啲戲畀佢呀。（既然佢咁搵到錢，有冇諗住畀佢做明星狗呢？）我而家知道狗狗大概可以嗌幾多錢，咁下次會嗌高少少。」

Jeannie有兩隻愛犬，分別是長毛芝娃娃Diesel及松鼠狗Baymax。（IG@missjni）

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自小在加拿大溫哥華長大的Jeannie，身邊一直有Diesel陪伴，但她當年因為由加拿大回流香港工作，所以就將Diesel暫時留在溫哥華，直至2015年才接Diesel來港。為免愛犬寂寞，Jeannie還養了隻松鼠狗Baymax，讓Diesel多個玩伴。Jeannie除了不時在IG Post出與兩隻愛犬的合照之外，更特別為牠們開了個帳戶，分享狗仔的得意相，Diesel同Baymax都非常精靈可愛，絕對有潛質做明星狗狗！

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