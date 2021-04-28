聲夢傳奇︱14歲姚焯菲千萬豪宅曝光　客廳超大放到8人飯枱

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-28 14:00

無綫選秀節目《聲夢傳奇》日前播出第3集，年僅14歲的參賽者姚焯菲（Chantel）表現大踴進，令作為導師的JW感動落淚場面感人。製作組特意準備節目《STARIES聲夢定時動態》，讓觀眾可以多方面了解參賽者，最新一集就派出林君蓮（Kaitlyn）突擊Chantel的家居，以睇風水為由，實際要完成「令Chantel主動留她在家中過夜」的秘密任務，同時亦令Chantel的家中環境曝光。

年僅14歲的參賽者姚焯菲（Chantel）表現大踴進，令作為導師的JW感動落淚場面感人。（IG/ @chantelyiu）

豪宅的客飯廳非常寬敞，白色牆身再加木地板設計簡潔，梳化後的木櫃放滿Chantel的童年照。客廳設有大窗，採光度十足令整間房十分光猛。沿着走廊通往Chantel的睡房，無論是擺設又或是窗簾等，均以粉紅色為主調，而床上亦有不少毛公仔，可說是少女心爆棚。

房間設有大書櫃擺滿不同書籍，Chantel在節目中承認學業成績不錯，參加比賽同時不忙兼顧學業。另外，牆上亦貼滿韓國女團BLACKPINK的周邊產品，她直認是BLACKPINK粉絲。網民看後羨慕表示Chantel的家很大，果然是受萬千寵愛的小公主。

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