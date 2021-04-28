考有Feel︱陳嘉倩向MIRROR施展嗲功激嬲網民：高貴女神唔好嚟玩

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-28 18:45

ViuTV綜藝節目《考有Feel》有男團MIRROR、ERROR不顧形象喪玩遊戲，大放笑彈觀眾看得非常開心。日前播出的兩集就請來陳嘉倩加入ERROR隊，大戰MIRROR隊的陳卓賢（Ian）、王智德（Alton）以及邱傲然（Tiger）。之不過，有別於過往的女嘉賓，陳嘉倩的表現卻惹來網民猛烈抨擊。

ViuTV綜藝節目《考有Feel》有男團MIRROR、ERROR不顧形象喪玩遊戲，大放笑彈觀眾看得非常開心。（影片截圖）

其中一個環節「跣上任務」，嘉倩與Ian要在吹氣水床上爭水泡並各自返回起點才算勝出。比賽前，陳嘉倩連環施展嗲功「痛呀、Da咩」以求對方可以遷就自己。Ian顯得一臉為難，同時亦避免與對方有身體接觸，又怕太大力會令她受傷。主持小儀在旁不斷說：「拖住水泡佢會放手」，Ian才用力拖走水泡，最終在不讓賽的情況下勝出。

去到最後一個遊戲「風狂大決鬥」，各隊要在強風下穿上全套睡衣和鋪好被單。陳嘉倩將MIRROR隊的睡褲穿上身，MIRROR如果要完成任務就要在她身上取回睡褲，Tiger束手無策坐在地上，Alton只好出手不過亦只用手指，未敢太大動作避免觸碰到對方。嘉倩的嗲功以及要MIRROR在她身上除褲的行為惹來網民洗版式留言鬧爆：「高貴的女神就唔好上嚟玩啦！」、「唔玩得又扮晒嘢」、「當自己係女神放電，最憎佢同Ian講嘢把聲衰到呢，仲要喺度話人哋蝦佢整到條頸」。

點撃逐格睇MIRROR，陳嘉倩玩遊戲：

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