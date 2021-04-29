張敬軒自爆曾懷疑「遮遮」膳食好過自己︰佢自己食啲嘢都好得人驚

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-29 00:30

張敬軒（軒仔）自去年開始，不時在社交網站分享外傭「遮遮」精心炮製的方包、烚蛋等早餐，為網民帶來無限歡樂。日前，軒仔在鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》受訪，再談及更多有關「遮遮」的趣事，而非常「精美」又清淡的早餐背後，原來有感人的原因？

軒仔上電台節目除了講音樂，也談及外傭「遮遮」的趣事。（IG@hinscheung）

Do姐問到軒仔近來的早餐有沒有新菜式時，軒仔笑言︰「都仲係嗰幾味！」Do姐再問為什麼他沒有為「遮遮」報讀廚藝課程，軒仔也自爆連公司也問他要不要sponsor一些課程給工人姐姐，他說︰「但係好老實講，我覺得因為網上個分享已經變咗……大家睇到好開心啊，其實佢（工人姐姐）喺台灣做咗廿幾年。（Do姐︰煮咗廿幾年？好冇天份喎！）」軒仔解釋她以往主要是照顧行動不便的老人家，所以以前大多煮「糊仔」等食物。

「遮遮」早餐成為網民的熱話。（IG@hinscheung）

於是Do姐好奇「遮遮」的衣着打扮是怎樣，軒仔分享說她第一個星期上班，星期日休息時，「佢去完街夜晚返嚟，一開門，我坐咗喺個客廳度，（心諗）點解有個陌生嘅人入咗嚟我屋企？佢係濃妝豔抹，佢好靚嘅出街，好似個女郎咁。」軒仔表示一直習慣跟以往的工人姐姐同枱食飯，但這位「遮遮」就不太習慣，於是大家分開食飯，所以軒仔每個月都會給她「food allowance」，「我就睇吓（佢食乜），因為好多人都話佢哋食啲嘢係好過個僱主食啲嘢，唔係嘅，佢自己食啲嘢都好得人驚嘅！都各有各得人驚，所以我覺得其實佢整俾我嗰啲都算係咁。」

軒仔大讚「遮遮」在打理家居方面做得非常好。（IG@hinscheung）

而原來當「遮遮」知道自己炮製的早餐成為網絡熱話後，曾感自責，軒仔說︰「其實佢（工人姐姐）都唔好意思㗎，佢揸住個IG cap圖，係佢前僱主個孫女send俾佢，佢（孫女）話︰『你咁樣唔得㗎，你幫Mr. Cheung手你要做好啲啊』，佢就揸住個cap圖嚟問我，『其實我係咪做得唔夠好？』，我話唔係啊唔係啊，你唔好以為我攞你出嚟祭旗。」雖然廚藝方面尚有改進空間，不過軒仔就大讚「遮遮」在打理家居和清潔方面是好到加零一，而且人品好、錢銀方面也好「均真」。

軒仔表示︰「我喺網上分享嘅時候，有啲朋友返工睇完開心，佢會笑一笑，我覺得疫情當中呢啲咁樣嘅小小嘅笑話，其實都係一件好事。因為我玩social media我都係想我自己開心之餘，佢哋都開心。」（資料圖片）

軒仔又揭露早餐背後的另一個原因，「佢煮呢啲多士啊，佢同我講，佢話其實因為佢咁多年，佢嘅早餐（嚟講），佢覺得已經好豐富，咁我覺得我哋喺呢個城市，我哋慣咗咁樣生活，其實可能對於好多人嚟講，有時連早餐都未必afford得到，或者可能食得都冇咁好，所以我希望呢啲post可以起到雙面嘅reflect嘅作用，就話畀大家聽我哋都應該覺得滿足，又或者有啲朋友屋企，你覺得你姐姐（廚藝）唔好嘅時候，你睇吓我呢個，哈哈！」

點擊下圖重溫張敬軒之前的早餐款式：

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