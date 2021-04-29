大整蠱｜曾淑雅火鍋店被江湖大佬脅持　嚇到腳軟蹲低大呼：好驚呀

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-29 11:32

由農夫的陸永、C君與艾粒的Donald、少爺占四位一起主持的無綫綜藝節目《大整蠱》，昨晚播出第8集，在重頭整蠱環節中，今集整蠱對象是曾淑雅（Jumbo）。Jumbo被安排與Ben Sir一起拍攝一個名為《港產旅行團》的節目，兩人來到一間火鍋店取景介紹美食。豈料兩人卻突然捲進江湖飯局。

今集被整蠱對象係Jumbo。(節目截圖)

當開始拍攝不久，飾演江湖人士的大老闆與一班手下到場，跟節目組打招呼，並熱情款待Ben Sir與Jumbo，要與他們飲酒和吃雞子、豬腦，Jumbo亦表現得很有禮貌，喝了一口酒且沒有表示拒絕吃豬腦。大老闆一伙繼續擾攘阻礙了拍攝，令導演略有微言，誰知一場江湖紛爭就此掀起。導演、編審以及Ben Sir等人逐個被拉出房，只剩下Jumbo與大老闆在房內，尤如被「脅持」一樣。

Jumbo被大佬脅持。(節目截圖)

之後在房外的Ben Sir被迫脫掉衫褲，又傳來了打碎玻璃的聲音以及吵架聲，Jumbo想走出房卻被大老闆拉住。最後大老闆都出去了，隨即編審被人追着跑，一臉茫然不知所措又害怕的Jumbo終於走出房外查看發生什麼事，此時大家才告知她已被整蠱了。Jumbo即蹲下身不停大呼：「好驚呀，好驚呀。」未知是否嚇到腳軟，又謂要休息下先，不過其實她全程的表現都相當之鎮定。