朱晨麗被4大花旦踩住上　曾因要「讓位」湯洛雯而被刪減戲份

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-29 14:15

日前有報道指朱晨麗 (朱朱) 將會擔正主演無綫重頭劇集《巾幗梟雄IV》，在劇中飾演黎耀祥胞妹，並與羅子溢有感情線。有指攝製團隊暫定8月底北上到橫店準備和開鏡。這次是朱朱超過一年半再拍劇，相信不少粉絲都十分期待，這也是朱朱力爭上位的好機會。其實無綫近年的視后亦需要有接班人，胡定欣經已離巢，而李佳芯則疑捲入政治風波一度被雪藏，造就與朱朱差不多時間出道的4位花旦成功上位，力壓朱朱。

朱朱將強勢歸位。(朱晨麗ig)

這四位花旦包括蔡思貝、高海寧、龔嘉欣以及湯洛雯。當中蔡思貝於今年年初舉行的萬千星輝頒獎禮中，憑《踩過界II》飾演「癲姐」一角已贏得了視后的寶座，成為新一屆的視后，穩坐一姐位置。而高海寧除了之前於無綫劇接劇出名多產，去年更憑住內地劇《三十而已》成功打入內地市場，人氣急升成為搶手貨。事業和愛情皆得意的湯洛雯 (靚湯) 亦憑住於新劇《一笑渡凡間》擔演女一而位列無綫一線女星。靚湯前年突然臨危受命，「執二攤」頂替黃心穎補拍劇集《法證先鋒IV》，更令同劇拍檔、當時已是女主角級數的朱朱，因要「讓位」給她致戲份被刪。龔嘉欣去年憑住《殺手》的破格演出，榮登馬國視后。

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