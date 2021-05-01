黑澀會小蠻懷孕6個月「連續孕吐7小時」食道嚴重灼傷嘔出血致抑鬱

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-01 12:30

黑澀會前成員小蠻（王承嫣）與老公邵翔去年情人節前夕登記結婚，目前懷孕六個月的她，經常在社群網站分享孕育新生命的心得，近日她接受雜誌《媽媽寶寶》訪問，表示和老公交往七年，夫妻兩為了備孕，也花了時間調整生活作息、身體狀態，沒想到在切除朱古力瘤的三個月後，孩子就迫不及待報到了，幾乎是一邊驚喜，一邊手忙腳亂地踏上懷孕這條路。

但懷了新生命的雀躍心情沒能持續太久，小蠻坦言，可怕的「妊娠劇吐」就找上門：「我想這應該是最慘烈的情況吧！」她形容剛開始孕吐的兩個月像生了一場大病：「去了五、六次急診，整個晚上就持續吐了六、七個小時，每次都是吐出一整袋鮮血，當時連用手撐著身體的力氣都沒有，是老公扛著我去急診。」每吐一口，小蠻就得用力捏自己的大腿一把，因為食道和胃都嚴重灼傷，吐一次就痛一次。

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因為孕吐太嚴重，把一向熱愛衝浪、戶外活動的小蠻，困在幾吋長的沙發裡動彈不得，甚至出現抑鬱症症狀：「那二個月可以說是生無可戀，身體完全不受控制，肚子餓也沒辦法進食，連喝水都吐，唯一的水分來源是冰塊，因為只有含冰塊沒那麼痛。」直到某天洗澡時，她突然衝出浴室興奮大喊「老公，我剛剛洗澡唱歌了，我居然能夠放輕鬆唱歌！」確定自己已擺脫抑鬱症，更能珍惜現有的幸福，以前認為不足掛齒的日常，現在都讓他們好感動。

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