黑澀會小蠻割8.5cm巨型朱古力瘤　術前向老公留遺言：不想拖累你

台灣女星小蠻（王承嫣）和邵翔今年三月新婚，小倆口婚後事業運都超旺，但婚前小蠻就深受朱古力瘤的困擾，健康檢查後得知朱古力瘤已大到8.5公分，對自己的身體健康及未來懷孕計畫都可能造成極大的危險，在醫生的專業建議下，小蠻決定開刀切除，並將全程記錄手術過程分享給觀眾正確的衛教觀念。

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小蠻剛接下健康節目《uninang健康站》主持棒，邵翔也接了新的戲劇演出，近期又將合體經營「小蠻邵翔相親相愛」YouTube頻道，首支影片「身體健康系列篇」，內容就是小蠻為了懷孕計畫，8月初開刀切除困擾多年的朱古力瘤手術全紀錄。開刀後2周，小蠻就開始主持工作，但仍小心保護自己身體，盡量不吹風、不喝冰水，並綁了一個月束腹帶，目前恢復狀況良好。

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第一次開刀的小蠻心情相當緊張、害怕，因為從朋友的口中得知曾經有手術失敗的案例，但為了不讓邵翔操心，小蠻還強裝鎮定跟邵翔說：「只是小手術不用擔心。」直到要進手術房的前一刻，才提起勇氣跟邵翔交代遺言，表示：「如果我的手術失敗，記得不要對我施救，我不想拖累你，如果未來你有找到像我一樣愛你的人，請不要顧慮我，你就去追求你的下一段幸福，我會很開心的。」語畢後就被推進手術房了，讓沒有心理準備的邵翔當場愣住。

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邵翔只能焦急無助的在手術房外等待，第一次感受到原來生離死別的心情這麼的難熬，所幸手術相當的順利成功，看到小蠻術後身體虛弱，邵翔也心疼的對老婆說：「今後無論發生什麼事，我都會照顧妳一輩子。」有趣的是，邵翔說這句話的時候，小蠻的麻藥還沒退，根本不知道有這件事，還好是護理人員事後跟她爆料，樂的小蠻自誇：「嫁對了好老公。」

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