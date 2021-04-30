好聲好戲｜陳安瑩隔9年重返TVB　專業配音員參賽：拍攝時喊左2次

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-30 16:06

《好聲好戲》之前舉行拜神儀式。（葉志明攝）

《大整蠱》播到尾聲啦，下星期一同樣時段將會播出新節目《好聲好戲》，作為曾志偉王祖藍空降做高層後嘅九大綜藝節目，呢個配音比賽真人騷搵嚟唔少舊人回巢，除咗有劉江擔任導師，呢日有人喺預告中發現「傻姑」陳安瑩蹤影﹗佢接受《香港01》訪問時話：「係呀我有份參賽。」

劉江回巢TVB，同汪明荃一齊擔任《好聲好戲》導師。（影片截圖）

預告片出街後有列出12名參賽者，包括馮盈盈、張振朗、陳自瑤、黃翠如等，赫然發現「陳安瑩」名字，討論區有人發文，問係咪同名同姓演員，事關陳安瑩早已是專業配音員，足夠資格做導師而非參賽者。陳安瑩1979年第8期入選無綫電視藝員訓練班，畢業後曾三度飾演金庸小說筆下嘅儍姑一角。2012年王維基挖角下，離開工作33年嘅TVB。

《好聲好戲》預告片有參賽者名單，發現「傻姑」陳安瑩蹤影。（影片截圖）

陳安瑩接受《香港01》訪問時話：「其實好多朋友知我參加都O晒咀。當日係王祖藍打嚟邀請，當時佢話自己返去搞嘅第一個節目，關於配音比賽想我參加，不過就唔係導師而係參賽者，我諗當下佢都有少少怕我介意但其實真係無。因為大家一直都知我係個演員，但其實都做咗配音員好多年，內地有《聲臨其境》但香港真係未試過有同類講配音嘅節目，可以推動下配音呢一行，畀大家知唔止演員難，配音都需要專業訓練，所以我決定參加。」

陳安瑩參加配音節目真人騷《好聲好戲》。（影片截圖）

相隔9年再返TVB電視城，陳安瑩話一切都好熟悉，見返好多朋友：「除咗其他參賽者基本上台前幕後都識。前後拍攝三日已經完成工作，其實我屋企無電視又無特別上網睇，有人問我預告喊乜我真係唔知係邊幕。記得拍攝時我喊左2次，配音時有喊講嘢時都有喊，有一個位係面對LISA姐，以前我成日同佢做主僕，嗰刻諗起以前好多合作點滴，我同佢講LISA姐你知我演戲時係點，依家終於知埋我配音時係點樣。」