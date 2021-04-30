姜濤22歲生日︱由肥仔變身萬人迷成名之路　遇女神決心搣甩60磅

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-30 20:30

今日（30/4）是萬人迷姜濤的22歲生日，由參加ViuTV選秀節目《全民造星》時的一名素人，短短兩年搖身一變成為萬千少女心中的白馬王子。「姜糖」們不惜花費數十萬為偶像應援慶生，大大小小的LED燈箱廣告、將電車變身為「姜濤號」，甚至將銅鑼灣變成「姜濤灣」。如今擁有超強人氣的他都曾經歷低潮，帶大家重溫姜濤是如何由200磅零自信的肥仔，走到今天成為萬人迷的成名之路。

今日（30/4）是萬人迷姜濤的22歲生日，由參加ViuTV選秀節目《全民造星》時的一名素人，短短兩年搖身一變成為萬千少女心中的白馬王子。（IG/ @keung_show）

姜濤參加《全民造星》時透露自己從小到大都是個肥仔，最高峰時更達200磅，卻偏偏喜歡唱歌和表演。過往經常受到不同人的嘲笑及打擊，小學及中學階段均被人以「死肥仔」揶揄，中學時因太肥在學校爆褲鈕而被同學恥笑半年。在沒有自信跟被同學排擠和欺凌下，他最終選擇退學。姜濤亦曾講過20歲前未曾開過生日會，就算有亦找不到邀請對象。

直到遇上心儀對象，姜濤就下定決心減肥，用了一年時間由200磅減到140磅。雖然最終追不到女神，不過他卻選擇去追夢，2017年參加內地歌唱節目《快樂男聲》但30強止步。他坦言當時沒有準備好就參賽，所以《全民造星》對他來說是一個考試，看看自己能否克服緊張、自卑等問題。由海選時已被視為大熱他，最終不負眾望以「由頭帶到尾」的姿態奪冠，亦正式踏上「萬人迷」之路。

姜濤22歲慶生應援5大打卡位 大型LED廣告、巴士站燈箱樣樣齊！

姜濤參加《全民造星》時透露自己從小到大都是個肥仔，最高峰時更達200磅，卻偏偏喜歡唱歌和表演。（影片截圖）

既是男團MIRROR成員，姜濤亦先後推出七首個人單曲，在年頭的《叱咤樂壇頒獎禮》中更勇奪「我最喜愛的男歌手」以及「我最喜愛的歌曲」，創下兩項大獎最年輕得主的紀錄。而單單在2021年的首四個月，姜濤已接下超過20個廣告，吸金力驚人。最近他在綜藝節目《考有Feel》的大暴走表現亦令觀眾眼前一亮，台上有型靚仔，玩遊戲時卻秒速變回貪玩的後生仔，這種「最強反差萌」亦令更多人被這位年僅22歲的年輕人吸引。

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