緣來自咖啡2︱不忍鍾嘉欣受委屈代出頭　馬浚偉：潮州人睇唔過眼

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-30 20:45

馬浚偉親自構思兼主持嘅節目《緣來自咖啡2》，話咁快來到最後一集，壓軸嘉賓係同馬仔情同兄妹嘅鍾嘉欣。馬仔喺圈中有三位特別疼愛嘅妹妹，佢話鍾嘉欣係最令佢要關注嘅一個。

馬浚偉親自構思兼主持嘅節目《緣來自咖啡2》，話咁快來到最後一集，壓軸嘉賓係同馬仔情同兄妹嘅鍾嘉欣。

馬浚偉話：「陳法拉和楊怡從來不用我擔心，因為她們夠堅強，懂得照顧自己，但嘉欣之所以令我既疼愛又擔心，在於佢不太會保護自己，乜事都收收埋藏在心內，就算受到委屈面對不公，都唔夠膽去為自己爭取去拒絕他人。我04年認識嘉欣，見住佢入行、長大，同佢有一份特別嘅緣份，呢種緣份是親密的，不能解釋也不需要解釋，睇到佢經常受委屈唔出聲，若果我知道嘅就會盡力幫助佢，但假如佢選擇沉默，我就唔係咁清楚了。我係潮州大哥，實在睇唔過眼人哋欺負我疼愛嘅人，一直鼓勵佢大膽講出嚟，使乜驚呢！」

馬浚偉話鍾嘉欣以前受委屈都唔敢出聲。

兩兄妹難得碰頭有講之不盡嘅話題，馬仔發現已為人妻人母嘅嘉欣成熟咗堅強咗：「佢真係可以令我安心了。」而嘉欣亦好珍惜二人情誼：「我可以很放鬆自己，做回那個傻乎乎的嘉欣。這種感覺就是非常感恩，有一股不能解釋的喜悅。入行10幾年，仍能夠跟阿哥保持這種關係，是上天賜給我的禮物。」

馬浚偉同鍾嘉欣每次碰面都有傾唔盡話題。