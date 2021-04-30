愛美麗狂想曲．劇評︱感情戲令角色更豐滿　金句不斷悟出人生道理

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-30 21:20

由陳豪、李佳芯（Ali）、蕭正楠、陳瀅（Jeannie）、譚凱琪等主演的無綫（TVB）劇集《愛美麗狂想曲》在今晚（30日）播出大結局，劇集以都市男女生活為題材，主要圍繞着四條感情線展開，雖然前期感覺節奏比較慢，但勝在劇情搞笑，而且靚女雲集，畫面十分養眼！而劇集正正就是透過細水長流的方式道出全劇主旨，相信觀眾從中都明白了不少道理。

劇情看似節奏慢，但其實就透過細水長流的方式道出全劇主旨，就算是王麗美（李佳芯飾）同Kiki姐（蝦頭/楊詩敏飾）靜靜地坐在一起談天說地，都講出不少人生哲理。（YouTube影片截圖）

選角總體過關有驚喜

劇中角色眾多，但每個人物都飽滿鮮明，首先第三次合演情侶的陳豪同Ali今次同樣默契十足，互動自然，由上司同下屬的關係慢慢發展到互有好感，他們成功營造出那種曖昧的氛圍，當中不少場面都好有Feel。此外，乸型蕭正楠同Man爆陳瀅這個組合絕對有驚喜，不但是全劇笑點之一，更意外地有火花，而飾演性格豪邁Kiki姐的蝦頭（楊詩敏）、飾演小三Yan的譚凱琪都表現出色，不過相比之下飾演「媾女王」蘇澤基的曹永廉就稍為遜色，不但外形與角色設定不符，甚至變成搶手貨，搞到Ivy（張秀文飾）為他抛棄老公、胖胖（朱智賢飾）為他自殺、蝦頭有病驚拖累他等等，太欠缺說服力。

好多場面都好有Feel。（YouTube影片截圖）

唐仁（蕭正楠飾）同小勇（陳瀅飾）呢一Pair真係有驚喜。（YouTube影片截圖）

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不同感情觀正如現實寫照

過往不少劇集都因為感情戲多而被詬病，大家普遍認為這些「情情塔塔」的戲份容易分散注意力，但其實感情線可以說是一套劇不可或缺的元素，除了可以豐富劇情之外，同時令角色更有立體感。劇中四條感情線反映了不同的感情觀，每個人對待愛情的態度亦不同，Matt少（陳豪飾）同王麗美（李佳芯飾）互相體諒對方，最後Matt少選擇放手讓對方繼續追夢；唐仁（蕭正楠飾）同小勇（陳瀅飾）為了生B各出奇招，小勇甚至一度情緒崩潰，幸好最後都成功懷孕；做小三的Yan在被韓磊（黃子恆飾）抛棄後想輕生，不過身邊好友的支持令她重新站起來；Kiki姐同蘇澤基相繼患病，終於決定攜手走過下半生。其實每個角色都正如現實中的你我他，所以感情戲只要捉實觀眾的不同心態，同樣吸引人追看。

好在Yan（譚凱琪飾）最後都終於清醒，在身邊好友的支持下重新出發。（YouTube影片截圖）

生唔到仔，要點行落去？（YouTube影片截圖）

金句多帶出主旨引共鳴

劇集以女性角色為主，整套劇基本上都圍繞着失婚的王麗美、性格Man到爆的小勇、隻身來港闖蕩的Yan、「媾仔王」Kiki姐四個不同年齡、不同階層的女性，從她們的經歷帶出女性獨立自強這個主旨，觀眾在追劇的同時，可以透過他們的故事感悟人生，同角色一起成長之餘，又帶出更深層的信息。而劇中更是金句眾多，簡單幾句道出人生道理，在大結局中Matt少向王麗美求婚時的一段感言亦相當打動人心：「幸福可以好簡單，就係我想講嘢嘅時候你會聽，我需要你嘅時候，你會喺我身邊。」相信不少觀眾都會有共鳴感。

王麗美（李佳芯飾）最後都係選擇繼續追夢。（劇照）

可惜這一幕只是想像畫面。（YouTube影片截圖）

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