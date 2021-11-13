斛珠夫人｜盤點陳偉霆10套必睇內地劇　靠《古劍奇譚》攻陸爆紅

【斛珠夫人／陳偉霆／楊冪】呼叫各位女皇們！隨著陳偉霆和楊冪主演的《斛珠夫人》11月10日正式開播，小編特別整理了「10部陳偉霆必看陸劇」，每部都是經典中的經典，現在就一起來看看陳偉霆的代表作吧！



【圖輯】靠《古劍奇譚》進軍大陸成功爆紅！點圖放大看「10部陳偉霆必看陸劇」👇👇👇

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陳偉霆陸劇推薦：一、《古劍奇譚》

雖然前面陳偉霆出演過多部電影，但真正讓他以演員身份走紅的作品為《古劍奇譚》，由李易峰和楊冪領銜主演，劇情描述韓雲溪遭遇滅族後失憶，改名為「百里屠蘇」後與風晴雪、歐陽少恭和方蘭生展開的仙俠故事，劇中陳偉霆飾演百里屠蘇的師兄「陵越」，人氣直線上升的他還得到的「大師兄」的封號，這部也讓他囊括多項獎項，更入圍《第21屆上海電視節白玉蘭獎》最佳男配角！

陳偉霆陸劇推薦：二、《活色生香》

從男三晉升到第二男主角的《活色生香》，陳偉霆再度搭檔李易峰主演，以民國初年為故事背景，劇情講述兩個製香家族中，樂顏、寧致遠、安逸塵和小雅惠子等四個青年男女之間，因為上一輩人的恩怨而展開的愛恨糾葛，劇中陳偉霆飾演「安逸塵」，安秋聲之養子，小雅惠子的日本同學和未來丈夫，拍攝結束後，和李易峰交情好到還會一起出國玩呢！

陳偉霆陸劇推薦：三、《少年四大名捕》

一次集結張翰、何晟銘、楊洋、陳偉霆、茅子俊多位帥哥的《少年四大名捕》，改編自溫瑞安經典小說《四大名捕》，劇情描述在明朝期間，四大名捕冷血、無情、追命、鐵手四人為護衛京城，與安王爺安世耿展開了一場殊死較量故事，劇中陳偉霆飾演風度翩翩的「追命」，看似花心但卻是重情重義的男子，身為歌手的他還特別獻唱插曲〈無言守候〉呢！

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陳偉霆陸劇推薦：四、《因為愛情有幸福》

在四部古裝和民國劇之後，陳偉霆終於迎來首部時裝作品《因為愛情有幸福》，同時也是第一部以原音出演，翻拍自韓劇《順藤而上的你》，劇情描述新好男人大學講師「蘇子涵」和獨立資深編劇「路小楠」兩人之間經過各種愛的考驗，最終迎來幸福美滿的故事，劇中陳偉霆飾演「蘇子涵」，從小和父母失散，博士畢業歸國後找到失散多年的親人和記憶，片頭和插曲分別由雙主演詮釋，想看陳偉霆賣萌必追！

陳偉霆陸劇推薦：五、《老九門》

讓陳偉霆一炮而紅之作《老九門》，改編自南派三叔同名小說，並由作家擔任監製，劇情描述1937年7月，日軍發動全面侵華戰爭，長沙城布防官「張啟山」為破解礦山之謎與其他八門共同對抗日軍的故事，劇中陳偉霆飾演九門之首「張啟山」，因家中有座大佛而被稱為「張大佛爺」，和趙麗穎飾演的「尹新月」啟月CP相愛相殺，後期張大佛爺更是打開情話開關，實力寵妻，「火車追愛」和「甜蜜鬥嘴」兩段超可愛！

陳偉霆陸劇推薦：六、《醉玲瓏》

《醉玲瓏》改編自十四夜同名小說，劉詩詩、陳偉霆、徐海喬、韓雪、黃夢瑩和劉奕君領銜主演，劇情描述巫族聖巫女「鳳卿塵」意外就下被追殺的西魏四皇子「元凌」，再一次政變之時，鳳卿塵啟動巫族禁術九轉玲瓏陣開啟了新世界的故事，劇中陳偉霆飾演戰神「元凌」，雙星中的陽星，玄甲軍統帥，經歷雙時空的生理死別後，與鳳卿塵廝守終身，爆米花小姐覺得劇本和小說差異蠻大，可以直接當作全新故事看，元凌一句「玄甲軍何在」霸氣十足！

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陳偉霆陸劇推薦：七、《南方有喬木》

《南方有喬木》改編自小狐濡尾同名小說，陳偉霆和白百何主演，劇情描述神秘酒吧老闆「時樾」邂逅無人機設計師女強人「南喬」，時樾佈下感情陷阱試圖徹查往事，兩人卻不小心愛上對方，劇中陳偉霆飾演「時樾」，曾經是前途無量的「藍天利刃」飛行訓練營的學員，但因為意外變故而被除名，後來經歷低潮和挫敗後浴火重生，除了陳偉霆之外，《親愛的，熱愛的》李現飾演戰友常劍雄，看雙帥打籃球的場景很是養眼！

陳偉霆陸劇推薦：八、《橙紅年代》

陳偉霆和馬思純主演的《橙紅年代》，改編自驍騎校同名小說，劇情描述「劉子光」時隔八年回來，從見義勇為的熱血青年變成歷經滄桑的成熟男子，因一場案件意外認識警界世家出身的女警「胡蓉」，兩人兜兜轉轉後收穫愛情的故事，劇中陳偉霆飾演「劉子光」，有正義有擔當且明辨是非，秉著一腔熱血為社會貢獻，這部陳偉霆有帥有推！

陳偉霆陸劇推薦：九、《風暴舞》

陳偉霆、古力娜扎和郭家豪領銜主演《風暴舞》，「李俊傑」受僱於芭城安全情報部，在任務之中發現公司內部與境外邪惡勢隱藏不為人知的秘密，深入調查過程中被陷害通緝，在行動組組長「周子萱」幫助下揭發內幕的諜戰故事，劇中陳偉霆飾演「李俊傑」，雖然是一部看似很硬的動作片，但其實中間有很多「萱李CP」糖，像是欄杆吻、草坪吻、逆光吻等皆上演，甚至還有男友力max單手抱女友呢！

陳偉霆陸劇推薦：十、《斛珠夫人》

楊冪、陳偉霆和徐開騁領銜主演的《斛珠夫人》，改編自蕭如瑟小說《九州.斛珠夫人》，是「九州」系列中首部描寫鮫族的作品，背景為浩瀚的九州大陸「大徵王朝」，面對權力鬥爭的朝廷和守護平凡百姓的責任，海市、方諸和帝旭三人所發生的故事，即使海市成為帝旭的妃子淳容妃，依然深愛著她，怎麼那麼虐，劇中陳偉霆飾演前六翼將兼清海公世子「方諸」，楊冪和陳偉霆繼《古劍奇譚》後再次合作！

以上全部陳偉霆的劇集都已播畢或熱播中，喜歡陳偉霆的妞妞們，快放入追劇清單吧！

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