陳偉霆顏值再度被認可　染七彩顏色頭髮零違和感

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-16 09:00

近年已經將重心轉移內地發展的陳偉霆（William）做得有聲有色，憑劇集《古劍奇譚》走紅的他已經躍居為一線流量男星，微博有超過高達 4千萬人追蹤，人氣相當高企。然而，近日的他就在微博公開最新髮色造型照，染了一頭橙色髮的他相當耀眼奪人，頓時令大家再回想他從前亦嘗試過其他髮色，幾乎都能完美駕馭，顏值再次被大家肯定獲得不少讚美。

William在內地人氣相當高。（陳偉霆微博圖片）

從William上貼的照片而看，將瀏海梳起露出精緻五官的他染了一頭橙色頭髮，如此鮮艷的髮色更襯托他白皙皮膚，他留言道：「小太陽」，相必亦知道其髮色如太陽般耀眼奪目，一致獲得網友們好評。

事實上William除了染了橙色頭髮之外，其之前亦染了紅色﹑金黃色﹑藍綠色﹑藍色﹑紫色﹑灰白色的頭髮，每一個髮色他呈現出來的造型都不一樣。好比藍色頭髮時他就梳中分頭髮，紅色頭髮時就留平瀏海等，完美地駕馭任何一種顏色。然而有細心的網友更發現，集齊他更換的髮色計算，他一個人絕對可以扮演內地卡通片《葫蘆兄弟》7個角色，非常好笑。

William轉換橙色頭髮大受好評。（陳偉霆微博圖片）

所以有網友就覺得他染的髮色其實大部份都屬難駕馭的顏色，但他卻一點違和感都沒有，再次認證了他的靚仔地位。大家留言道：「帥出天際」﹑「大帥哥什麼髮色都能駕馭」﹑「什麼顏色都好看」等，大家都有讚無彈。

William之前染了多種髮色，被指像內地卡通片《葫蘆兄弟》。（微博圖片）

其實William已經不是第一次被認證顏值高，早年他剪了極短寸頭時已經獲得大讚，事關寸頭被譽為是驗證帥哥的標準，當時的他完美清晰地展示精緻五官，給人一種特別man的感覺，是次轉換髮色造型又獲得肯定，足以證明William的顏值相當高。

William早年以寸頭示人已經獲得大讚。（陳偉霆微博圖片）