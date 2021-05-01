白雲泳衣照大曬引以為傲身形　霸氣高呼做自己：姐我就是性感！

撰文：陳芷穎
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現年33歲的白雲昨日（30/4）突然有感而發在IG貼出黑色泳衣夜景相，並寫下以「這就是我」為題的文章。她透露小時候很在意別人用奇怪目光注視自己的身形，直到30歲後才發現最重要的是做自己：「30歲之後，一天感覺像一秒。小時候，我很在意別人用異樣眼光看我的胸，在乎朋友說請穿寬鬆衣服和我們吃飯。我會自卑、聽話盡量掩蓋自己。But結果是：cutting不適合自己的衣服讓自己一秒身形壯碩，土味即現。最重要的是：性感是我的最愛，是我從骨子裏就有的東西。我卻要因為『這女人不檢點』這種屁話就拋棄自己。於是，現在，姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感。做自己是這個世界上最不丟人的事。」
現年33歲的白雲昨日（30/4）突然有感而發在IG貼出黑色泳衣夜景相，並寫下以「這就是我」為題的文章。（IG/ @snowybai）
白雲續指以前的自己喜愛逞強，不過現時卻變得感性而且愛撒嬌：「小時候，也會總想給人感覺很酷，很多事不在乎，不承認自己很喜歡誰，就像有一次專訪時，記者問我平時如何撒嬌，我答：never。事實是我太敏感、太要強，超強的自我保護意識築了一棟牆，很多人覺得難以接近。30歲後，我看淡了很多東西，可以承認自己就是撒嬌王且極度感性。」
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