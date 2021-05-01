白雲泳衣照大曬引以為傲身形　霸氣高呼做自己：姐我就是性感！

現年33歲的白雲昨日（30/4）突然有感而發在IG貼出黑色泳衣夜景相，並寫下以「這就是我」為題的文章。她透露小時候很在意別人用奇怪目光注視自己的身形，直到30歲後才發現最重要的是做自己：「30歲之後，一天感覺像一秒。小時候，我很在意別人用異樣眼光看我的胸，在乎朋友說請穿寬鬆衣服和我們吃飯。我會自卑、聽話盡量掩蓋自己。But結果是：cutting不適合自己的衣服讓自己一秒身形壯碩，土味即現。最重要的是：性感是我的最愛，是我從骨子裏就有的東西。我卻要因為『這女人不檢點』這種屁話就拋棄自己。於是，現在，姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感。做自己是這個世界上最不丟人的事。」