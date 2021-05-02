蔡國威深夜發千文決不再啞忍韓君婷的無理指控：點解要以怨報德

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-02 11:30

韓君婷入行是參加亞洲小姐。（網上截圖）（網上截圖）

藝人韓君婷（Belinda）最近因為無力償還債務而申請破產。Belinda有財務困難的日子裡，多得好友蔡國威收留，在他的家中無條件暫住了兩年之多，但早前Belinda卻說被對方迫遷，還記得他對自己說了一句「你究竟幾時搬走」，現時Belinda IG也Unfollow了對方。

韓君婷爆破產後遭蔡國威迫遷廿載友情斷 雙方各執一詞IG取關刪相

蔡國威今次好嬲。（蔡國威Facebook）

昨天（1日）深夜蔡國威決定不再啞忍，他在個人的社交網站中發布了一篇千字文，逐一回應Belinda的指控，更用「問心無愧」寫道：「由最初,我只係本著一心幫助好朋友,希望可以渡過難關,一直回答傳媒都相當保護,但竟然換來今日呢個對待,咁我亦必須講出事實嘅真相」

蔡國威喺自己Facebook貼咗呢張相。（蔡國威Facebook）

長文如下：

「1)呢7個字”你究竟幾時搬走?” 我可以對燈火發誓,完全冇講過,當日係韓小姐自己親口同我講話搵到理想職業,可以養到自己,然後早一晚同我講,”聽朝11點我會搬走,多謝”」

「 2)有俾4位數字家用 一直以來我回答傳媒嘅,我可以重申一次,由第一日佢搬來同我住,我已經同佢講,我供樓,水電媒各方面嘅開支都唔需要佢俾,我仲要因為咁每月額外租咗迷你倉,將屋企雜物搬過去,令到空間可以多啲,每個月佢會放低一千蚊俾我,有時多伍佰,唔係我要求嘅,係佢自己當係補貼下一啲雜費,咁你擺低我咪收,就算六合彩停期間,我自己屋企所有開支都應付自如,我根本無需要捱麵包」

「 3) 韓小姐話不想被抹黑,唔可以再講大話包容我,唔想保護我自尊傷害到自己而爆出真相??認清我真面目,唔使瞓梳化?? 自從佢申請破產新聞以來,我回答傳媒都係祝福,盡量唔講出真相,何來抹黑??一個人犧牲自己私人空間,無條件俾你住兩年,我一開始仲話俾房你瞓,你自己話瞓廳都得,你自己唔長進唔腳踏實地,自己堅持辭職賴疫情,我做朋友都仁至義盡,原來呢個真面目係你唔想見到嘅」

「 4)unfollow IG 我原完全無做任何動作,我一直唔會做埋啲咁小學雞嘅嘢,亦唔會成日check住邊個unfollow我或我要去unfriend人」

蔡國威都好唔話得。（蔡國威Facebook）

最後蔡國威表示強調一句：「雖然我唔係咩富有人家,能力所及,可以幫,我都盡量幫,唔係需要你歌功頌德,但點解要以怨報德??」

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