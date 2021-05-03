逆天奇案｜客串陣容勁誇張　朱健鈞闊別TVB十六年回歸好大變化

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-03 08:00

《逆天奇案》即將開播，劇集由陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康及劉佩玥主演，劇集監製是陳志江，而總監製為劉家豪。看劇名就知道，《逆》是以懸疑、警匪和律政為主題的時裝劇，換言之，無綫將會兩線都播放警匪片。

這部劇集其實在上年一月已拍攝完畢，經過一年有多的時間終於可以出街，暫時也是金牌監製劉家豪在無綫的最後一部劇集，所以一定是大製作，除了本身都演員陣容卡士夠強，客串陣容也是強勁。

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另外，還有已經闊別TVB十六年的朱健鈞，這個名字可能對90後的觀眾來說比較陌生，但看見他的照片你必然會覺得熟口熟面！他近年少有出現在熒光幕，對上一次演出無綫的劇集，已經是2007年的《鄭板橋》中飾演鄭墨，現年45歲的朱健鈞在1992年時參加第一屆寶麗金卡拉OK模特兒大賽獲季軍後入行，其後憑俊朗的外表，成功獲選做1993年的電視劇《少年五虎》男主角譚鉅倫，角色原型為藝人譚詠麟，一出道便當男主角，非常厲害。其後他在《開心華之里》中飾演米雪及李子雄兒子，戲份不少。不過後來在電視圈發展平平，多演二三線角色，例如2001年在《皆大歡喜》中飾演的阿旺，他在2007年過檔亞視後發展依然平平，完了一年合約後慢慢淡出。到2016年，他也有份參演杜琪峯執導的電影《三人行》。

當年的《少年五虎》（左起）鍾漢良、朱健鈞、蘇永康、魏俊傑及鄭敬基，如今發展各異。（網上圖片）

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