韓君婷再鬧蔡國威小氣 曾因不肯一齊上《流行經典》遭男方白眼

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-03 13:11

韓君婷入行是參加亞洲小姐。（網上截圖）（網上截圖）

近日韓君婷與好友蔡國威反目成仇，韓君婷指責對方在他家中居住時候被迫遷，甚至Unfollow對方IG，直到前天（1日）蔡國威終於在社交網站反擊對方，表示好人難做，坦言從沒有趕對方走：「呢7個字”你究竟幾時搬走?”我可以對燈火發誓,完全冇講過」

韓君婷與蔡國威反目成仇。（IG@ladybelindahon）

韓君婷昨天（2日）接受傳媒訪問時候指對方太多大話，用「垃圾大話」形容他所說的任何事情，不想遂一反駁。而韓君婷表示每個月都有給四位數字對方當租金，然後蔡國威在社交網站說：「每個月佢會放低一千蚊俾我,有時多伍佰,唔係我要求嘅,係佢自己當係補貼下一啲雜費,咁你擺低我咪收」然後韓國婷笑言對方終於肯承認有收錢，若知道是這樣，連2元也不想給他。

二人曾經多次被傳媒拍攝到在一起去街，因此傳出緋聞，韓君婷坦言是有人策劃希望借此曝光，當時也覺得無所謂。而23年友情因此決裂，比起宣布破產更加心痛，指有利用價時候便是朋友，沒有利用價值什麼都不是，亦諷刺對方說的大話是專業級，認為TVB應該頒發一個最佳演員獎給他。

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