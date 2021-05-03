Elliot Page變性後首次公開受訪　提及手術後如重獲新生激動落淚

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-03 17:45

憑電影《潛行凶間》（Inception）走紅的Ellen Page，於去年年底宣布成為跨性別人士，改名為Elliot Page。繼早前登上《時代雜誌》（Time Magazine）的封面後，首度以跨性別人士身分公開接受美國奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，深入談及新身份為他所帶來的改變和對未來的期望，期間Elliot更忍不住落淚。

Elliot首度以跨性別人士身分公開接受美國奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪。（Apple TV+）

Elliot Page自2014年公開出櫃後，積極投入為性小眾群發聲。今次首次以跨性別人士公開擔任奧花雲費主持的節目《The Oprah Conversation》，Elliot坦言自十歲開始已感到自己的真實性別與生理性別愈行愈遠。隨著 2010 年電影《潛行凶間》推出、仍然是 Ellen Page 的他處於事業高峰之時，Elliot 卻因自身性別認同障礙而活於不安之中：「當時有很多宣傳計劃，我需要飛到全球各大城市，穿著晚裝、高跟鞋出席活動，當時大家都覺得我應該穿成那樣。很記得電影在巴黎首映當晚，經理人為我揀選了三套晚裝由我選擇，當時我徹底崩潰了，像在電影中一樣歇斯底里地發狂。」

當奧花雲費問及對現時的身體有何新感受，Elliot形容為如奇跡般的活著。提到接受手術後有如重獲新生時，更一度感動落淚：「洗澡後將毛巾繫在腰間，在鏡子看着自己，我沒有感到驚恐。能夠觸摸我的胸膛，是我對自己的身體首次感到舒適。上半身手術（乳房重建）後，我感覺到前所未有的解脫，甚至興奮到不時向朋友們廣發自拍照。另一方面，我也覺得為甚麼這個社會令這一切變得如此困難？我是經歷了幾多磨難才走到這一步！」

問到Elliot希望荷里活如何改變電影中跨性別角色的處理手法，他直言：「跨性別人士也是人，不需要經過什麼創傷、暴力對待甚至患有什麼精神病來『合理化』他們。期待大家更勇敢地講出更多從跨性別人士角度出發的故事，台前幕後亦然，包括導演、編劇及幕後工作人員。」