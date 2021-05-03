日日媽媽聲｜鍾麗淇照顧患罕見病大女　不覺偉大：覺得得著更多

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-03 16:32

鍾麗淇大女Isabella差不多6個月大時突然抽筋，其後確診罕見嘅「四號染色體缺損綜合症」。（IG：@yogachung）

做媽媽經歷十月懷胎，再到生產時十級痛楚，只想見到BB健康出世。鍾麗淇大女Isabella差不多6個月大時確診罕見疾病，呢日佢現身由余安安、羅敏莊和陳凱琳主持嘅節目《日日媽媽聲》，分享多年來心路歷程，更封囡囡係佢嘅「戰士公主」。

日日媽媽聲︱楊卓娜被封最佳繼母 面對衝突：只能夠代入媽媽角色

鍾麗淇話當時醫生指囡囡有機會過唔到2歲，但佢地未有放棄。（影片截圖）

鍾麗淇大女Isabella差不多6個月大時突然抽筋，其後確診罕見嘅「四號染色體缺損綜合症」：「當時醫生都好緊張，因為佢抽筋唔係一兩分鐘，係一至兩小時。當時好焦急諗點樣令佢好啲，應該睇咩醫生，唔係無時間，而係無畀機會自己去有感受，因為覺得自己感受唔重要啦，最緊要先處理囡囡嘅事。」

日日媽媽聲｜葉凱茵懷孕9個月因妊娠毒血流產 拒見BB最後一面

鍾麗淇囡囡每次抽筋會持續一兩小時。（影片截圖）

醫生曾指Isabella可能過唔到2歲，鍾麗淇坦言：「好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。」五年後鍾麗淇再懷二胎，余安安問鍾麗淇生第二個小朋友時會否有所擔心？ Margaret指：「我唔怕，就算bb生落來都係有特殊照顧需要，呢個係我命運，會堅強面對。有BB就盡量令她生存唔可以中止其生命。」Margaret稱自己無刻意教細女要照顧姐姐，而係身教令細女知道姐姐需要時刻被照顧。