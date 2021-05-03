伙記辦大事．短劇評三｜主線分離欠追看性　兩大主角何時先肯交手

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-03 21:45

無綫劇集《伙記辦大事》第三周劇情的重心在馬德鐘（飾戴政君）身上，不難看出張曦雯（飾方洛兒）以馬德鐘前女友出場、陳瀅（飾常笑）忽然變臥底、鄭子誠（飾霍晉成）電腦失竊案等幾個支線，都是圍繞馬德鐘而進行，目的就是建構出這位主角的人物性格，以及導致他變成社團幕後老闆的經歷。雖然劇集已過半，但兩大主角歐陽震華和馬德鐘依舊未交手甚至碰面，節奏就有些過慢了，到底是不是編劇的故意安排呢？

馬德鐘（飾戴政君）的黑化史應該係最好睇情節，不過篇幅太少。（《伙記辦大事》截圖）

前兩篇劇評已經講過，《伙記辦大事》的主線存在感太過稀薄，會令觀眾睇得一頭霧水，追劇意慾大跌，而且《伙記辦大事》兩大主角歐陽震華和馬德鐘到了第15集仍然未曾交手，導致兩條警察和律師兩邊劇情沒有很好地融合在一起。

張曦雯（飾方洛兒）做配角只出現了一兩集。（《伙記辦大事》截圖）

第11集講馬德鐘因為早年於大律師樓就任時，遭到老闆背叛及陷害，因此身敗名裂，及後劇情更加入了當年與女朋友張曦雯關係破裂而分手的情節，種種跡象都似是為馬德鐘後期將會「黑化」再安排他和歐陽震華的終極對戰而鋪路。第15集也特別安排了鄭子誠出場，廁所中恐嚇他的一幕，也可能是為兩位反派交手的情節鋪路。

出現了鄭子誠這位反派。（《伙記辦大事》截圖）

馬德鐘「黑化」，確實能為沉悶的劇情帶來衝擊，但只佔第11集三分之三以及第15集約一半的劇情，篇幅實在過少，有種「捉到鹿唔識脫角」的感覺。大家都明白《伙記辦大事》由歐陽震華和馬德鐘擔任兩大主角，戲份比例需要平均分配，但對比起馬德鐘「黑化」的情節，另一邊廂歐陽震華和萬綺雯，楊明和陳瀅的感情戲就似乎顯得過於薄弱。

伙記辦大事｜中期演員評核報告 有一位主角表現令人大跌眼鏡

有啲老土。（《伙記辦大事》截圖）

如果要平衡兩大主角的戲份，是不是應該安排其他更能推進主線發展的內容？總好過歐陽震華和萬綺雯食飯擦出愛火花吧？而且陳瀅包浴巾查案、鄭子誠灌醉陳瀅企圖性侵等情節，亦是劇集之中的「鹽花」情節，只屬居視覺衝擊，但可有可無的內容。如果「警察線」只能鋪排一些副線劇情，那倒不如以更大篇幅，甚至整個星期五集，講馬德鐘「黑化」的心路歷程和其中的因果關係，來得更有戲味。

灌醉、強姦這些情節其實已經用咗廿幾年，可唔可以多啲新意？（《伙記辦大事》截圖）

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