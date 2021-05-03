逆天奇案｜麥玲玲出動過千萬私伙參演　慘被捆綁又要露膊博到盡

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-03 20:39

《逆天奇案》今日正式首播，早前講過這部劇客串陣容強勁，因為《逆天奇案》是以單元形式進行，所以有不少單元主角，麥玲玲便是其中一位。

麥玲玲經常會在電影、劇集客串出現，不過今次是難得一個比較有戲份的角色，在接受《香港01》訪問時，她說：「今次戲份係多過以前，因為角色上係單元角色，所以家豪哥都叫我認真揣摩呢個角色。以前好多時我都會客串，因為好多監製都鍾意搵我，因為根據過往紀錄，我啲腳頭都幾好，好多時頭尾位客串，收視又唔差，不過好多時都係做返自己，今次係想我形象上完全唔同，要認真處理，我當中都問咗好耐蝦頭點樣去演繹呢個角色。」

麥玲玲有份參演《逆天奇案》。

麥玲玲今次真的是認真拍劇，除了出動過千萬的珠寶、手袋、名錶等，更要被捆綁兼露膊！「最初睇到劇本要拍露膊綁架戲，其實最初唔知有露膊，我最關注係點解要咁做，嗰陣家豪哥（總監製劉家豪）同我講我係一個香港女首富，叫我想像一下香港女首富形象，我自己就由幾個唔同嘅image去參考例如超瓊、向太、四太、股票市場嘅朱太等，我都有諗，呢幾個有咩特色，可唔可以將佢哋比較鮮明嘅形象抽取出嚟，等自己可以做得好少少，嗰陣未諗過綁架同露膊有困難。」麥玲玲說。

今次玲玲師傅出動勁多私伙，更有價值千萬的鑽戒：

+ 11 + 11 + 11

除了用力揣摩角色，麥玲玲在拍攝上都有犧牲，除了要被捆綁，原來當初接劇本時並不知道要露膊，她說：「拍綁架戲嗰時，喺車度掙扎，手腳都用索帶綁住，所以係辛苦，真係痛，拍到咁上下要解一解，到真係拍完有啲紅仔印但唔係好嚴重。因為喺車度要有啲打鬥，係辛苦嘅。露膊戲我之前係唔知嘅，後來去到先知，我睇劇本知要做Spa，但冇諗過露膊頭，拍嘅時又覺得唔係好大件事，助手又成日幫我睇有冇走光會唔會凍親，反而我覺得呢場戲辛苦係龍虎武師要搬走我，因為我都有咁上下份量。」

真係俾人綁住。（劇集截圖）

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