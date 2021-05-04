收視滯後報告｜從數字看《開心大綜藝》　一個月播一次可能更好？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-04 01:00

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是4月19日至4月25日。今次報告亮點並不多，主要想講講綜藝節目，《大整蠱》在坊間的討論度很高，但反而收視比《尋人記》跌了不少，至於重頭節目《開心大綜藝》，則可能要改改模式。

先講劇集，上星期三線劇集強勢回升，不過今個星期來個反高潮，三套齊齊跌！《愛•回家之開心速遞》由25.7點微跌至25.3點，《愛美麗狂想曲》也是輕微下降，由24.6點跌至24.1點，《伙計辦大事》則比較大跌幅，由24.7點跌至22.8點，相信跟劇情遲遲未「辦大事」有關。

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至於綜藝方面，《尋人記》成為九大綜藝暫時最高收視的一個節目，不過接棒的《大整蠱》雖然在坊間引起討論，而節目中一些環節的確令人發笑，不過收視卻下降了不少，只得18.2點，比起《尋人記》下跌了幾個收視點。原因之一可能是宣傳不足，在開播之前一直只是四位主持人介紹有新節目，但並沒有太多節目內容作宣傳，第二則是《尋人記》的確是比較創新形式的節目，整蠱方向的節目過往其實出過不少。

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至於第三集的《開心大綜藝》，收視暫時是最低的一集，只得19點，這一集請來Supper Moment上來，遊戲和表演都以音樂為主，其實可能是比較沉悶，還有一part是請14位長者上台行婚禮，雖然很有意義，但感覺沒有太多輕鬆的氣氛，始終星期日晚上觀眾就是想看一些輕鬆的節目。其實《開心大綜藝》一星期舉行一次，明白無論藝人檔期、度橋、準備節目都是非常緊拙，可以考慮改為一個月或者兩星期一次，有充足的時間去準備，效果可能會更好。

一個月一次可能更好？（資料圖片）

似變咗《勁歌金曲》：

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.3點，最高收視周一(19日)晚26.5點。《愛美麗狂想曲》周一至五平均24.1點，最高收視周四(22日)晚24.9點。《伙計辦大事》周一至五平均22.8點，最高收視周二(20日)晚23.5點。《大整蠱》周一至五平均18.2點，最高收視周一(19日)晚19.9點。《律政強人》周一至五平均7.0點，最高收視周四(22日)7.5點。

即睇詳盡收視報告：

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