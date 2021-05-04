裕美不甘遭誤導為第三者　證麥貝夷有男友仍同翟威廉過夜

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-05-04 03:11

歌手麥貝夷（Karene）早前大爆前度「性伴侶多得驚人」，外間矛頭直指緋聞男友翟威廉（William），William強烈否認此事，而女方接受其他傳媒訪問時，疑似暗指前閨蜜裕美為第三者。

麥貝夷。（Instagram/@karenemak）

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裕美受訪時否認為第三者，更放話叫Karene「你唔好再搞我！你再搞我，我一定搞番你！」裕美不甘遭誣衊，近日她再受訪，決定將真相公開。她透露，2019年曾介紹林作好友Edmond Luk給Karene認識，兩人拍拖至上年尾才分開。

她又爆出，Karene曾表示William只是朋友，故裕美肯定二人沒有拍過拖，否則不會做媒人撮合Karene和Edmond，但暗示Karene和William的確曾私下約會過夜。

裕美被誤導為第三者，決定爆Karene大鑊。（VCG）

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不過裕美後來看不過眼，好言相勸Karene「唔好咁對Edmond」，不要再糾纏另一段無望的感情，卻反被Karene怪責，繼而導致二人決裂。裕美坦言同Karene相處壓力太大，Karene經常以為所有男人都對她有企圖，裕美認為Karene精神有問題。

翟威廉近日出席活動澄清同麥貝夷的關係。（資料圖片）

裕美幫William講好說話，指他是個誠實的人，直認單身7年有性伴侶，不會攞人着數，而Karene與William的關係，兩人都心知肚明。她亦曾奉勸Karene明知對方不愛自己，就不要再糾纏下去，對於今次Karene在網上爆大鑊，裕美和William一致認為Karene需要看精神科醫生。

至於自己被Karene誤導為第三者，裕美指曾要求Karene公開澄清，惟Karene回覆「要講嘅都講晒」，裕美怒斥Karene自私，又爆William都「驚到唔想再講嘢」。

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William相：