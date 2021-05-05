鍾培生挑機香港散打冠軍Henry　林作籲找數：30歲幾人要負責任

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-05-05 02:00

林作和鍾培生將於9月舉行百萬拳賽「林鍾一戰」。早前林作進行處男擂台戰，鍾培生到場向林作教練、兼為香港散打冠軍，現職帝鋒金融集團董事總經理的李俊亨（Henry）挑機。Henry隨即向鍾培生宣戰，不過鍾培生未有回應。

鍾培生與林作在記者會上火藥味甚濃。（葉志明攝）

昨晚（4/5）林作和Henry開直播談及鍾培生，林作直言鍾培生未夠資格「knock out」他和Henry，「呢件事真係好可笑，佢憑咩？」Henry則表示不滿鍾培生自認可以打低香港泰拳拳后曾海蘭（Nana），「聽到我真係好睇唔過眼、好不齒。」

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林作坦言，Henry並非拳擊界等閒之輩，多年前鍾培生已可以同Henry打，既然當日對住擂台挑機，不如認真打一場，但今次卻未有回應Henry宣戰之事，直斥鍾培生不負責任，「恰我就得，你假假哋都30歲幾人要負責任，無啦啦挑機。」

林作和Henry呼籲鍾培生盡快作出回應。（影片截圖）

Henry更爆料指，林作拜師當日，鍾培生叫師傅免費教阿作，Henry認為鍾培生身為有米富二代卻「搵師傅笨」，「所以我好嬲，拍片叫鍾生找數。」林作指當時是毫不知情。

林作在直播中呼籲鍾培生盡快作出回應，Henry則表示：「人誰冇過，如果佢話當時係衝動咗，冇問題嘅，大家可以做吓朋友傾吓拳擊。」

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