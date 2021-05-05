好聲好戲｜馮盈盈被指懶音差到無得救　緊張到：連續3個禮拜嚟M

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-05 13:59

無綫新節目《好聲好戲》真人騷昨晚播出了第二集，第一組比賽由汪明荃、劉江、陳欣擔任主席評判，聯同專業配音員為三位參賽者評分。參賽者之一的馮盈盈 (Crystal) 今次挑戰劇集《鬼同你OT》中胡定欣與田蕊妮「神同步」一幕，難度極高。最後她獲阿姐汪明荃給予感情分，阿姐表示：「我覺得要鼓勵一下馮盈盈，每一次我都開心見到佢有進步，個節奏係有喺度，戲就爭咗少少，我加咗少少分，因為我覺得佢好努力。」此時Crystal已感動到眼濕濕。

Crystal今集挑戰為呢幕神同步配音。(節目截圖)

而陳欣則為Crystal送上「匪夷所思」一詞，大讚她由最初當選港姐入行，好多懶音，到現在有着明顯的進步，當時甚至有藝員科同事和經理人問他：「Crystal (懶音) 係咪無得救？」陳欣說：「以第一次見嗰個嚴重程度，去到今日嗰個進步，我未見過。」Crystal聽罷即哭成淚人，深受感動。她又自爆因為參賽備受壓力，甚至影響生理期：「我自己為咗呢個比賽真係好緊張，緊張到失眠啦，真係練到喊啦，而且內分泌失調，我已經連續3個禮拜嚟M喇。」她此語一出，全場即時嘩然，阿姐聽到皺眉頭苦笑，劉佩玥則叫她返後台休息下，場面尷尬又搞笑。

Crystal感動到喊。(節目截圖)

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