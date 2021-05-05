安睡指南｜日睡超過9小時增患心臟病風險　練習冥想改善睡眠質素

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-05 21:00

明明睡足8小時仍覺得疲倦不堪？很累但又睡不著？相信睡眠問題都困擾不少都市人，如果不好好處理這個問題除了影響生活質素或情緒不穩，嚴重的話更會導致糖尿病及心臟問題。如果想改善問題，剛剛在Netflix上架的《Headspace 安睡指南》（Headspace Guide to Sleep）必定適合能幫到你。

《安睡指南》登香港點播排行榜頭10位。（Netflix）

《安睡指南》由Hit爆全球的應用程式「Headspace」及Vox Media Studios聯合製作，透過7集節目讓觀眾學習各種有關睡眠的知識，認識養成健康睡眠習慣的方法，從而獲得更充分的休息。而Headspace的正念指導Eve Lewis Prieto就會為大家聲音導航，揭開健康睡眠背後的科學機制，並提供助你一夜好眠的小訣竅。每集15分鐘，揭開有關睡眠的繆誤，並提供睡前放鬆練習，最適合臨睡前煲。

每日睡超過9小時 增糖尿病和心臟疾病風險？

能夠一覺瞓天光對壓力大的都市人來說是夢寐以求的事，不過說到一夜好眠，坊間有不同說法。經常聽說每天睡足8小時就能達到最佳狀態。但其實8這個數字只是平均數，事實上成人每天睡7至9小時都可以，但亦因人而異。很多人都認為平日睡得不夠，放假時盡量補眠就可以，可惜睡太多都不是好事。有研究證實，經常每日睡超過9小時會增加患上糖尿病和心臟疾病，所以比起睡眠時間，聆聽自己身體的需要更為重要。

配合可愛的動畫介紹有助輕鬆入睡技巧。（劇照）

睡前飲酒有助放鬆？

有睡眠專家指出酒精或許有助快點入睡，但睡後可能無法達到深層睡眠，因為為酒精會抑制快速動眼期（Rapid Eye Movement，簡稱：REM）， 一個跟鞏固記憶和情緒健康有關的狀態。如果想睡前喝一杯，我們的身體每小時大約可代謝一杯酒的酒精，所以盡量在睡前至少兩小時喝完最後一杯，那應該有足夠時間將酒精排出體外。

睡前幾多小時不要喝咖啡？

長久以來咖啡都是對抗睡眠的飲品，咖啡因比酒精留在體內的時間較長，但不代表我們要戒掉咖啡。只要留意攝取量和時間便可，下午5點前喝兩、三杯對多數人來說沒有大問題，但如果再晚一點喝可能就會影響睡眠。

Headspace冥想指南｜記者實測睡前10分鐘練習 輕鬆入睡冇難度？

至於坊間流傳各種的快速入睡方法，都是因人而異，其實想瞓得好，最好就改變生活習慣。不過研究指出冥想和正念的確能幫助入睡，練習冥想能安定神經系統，而且深呼吸能促進寧靜感。這就是為甚麼冥想非常適合追求睡眠健康的人，可以幫助我們擺脫無法入睡的僵化思維。