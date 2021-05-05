黃樹棠設靈︱胞妹黃文慧數度落淚　兒子黃榮璋：爸爸走得好急

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-05 18:23

資深演員黃樹棠（棠哥）上月10日因大腸癌細胞入侵肺部病逝，終年75歲，周三（5日）棠哥親戚假紅磡世界殯儀館為其設靈，妹妹黃文慧提前到場為哥哥打點一切，難掩悲傷心情數度落淚：「希望棠哥一路好走，佢就會離苦得樂，佢留喺度仲受苦，榮璋其實爸爸好錫你，佢唔想你辛苦，你要乖。」兒子黃榮璋接受訪問時指爸爸走得急：「唔係話好痛苦，大家都可以放心。佢唯一交託我嘅係之後要綠色殮葬，灑番骨灰喺紀念公園。」 攝影：梁碧玲、葉志明

黃文慧（右）指有許多家人在外國，由於疫情關係未能來港送哥哥最後一程。

黃榮璋提起前一晚為爸爸收拾遺物甚為感觸，更一度哽咽：「同佢住咗咁耐，發覺佢鍾意嘅嘢原來唔係好多，平時都好Casual、唔奢侈，我執完佢着嘅衫都諗會唔會唔夠隆重，但佢就係鍾意簡單。」黃榮璋就為爸爸選擇了常穿的一套西裝作壽衣，他續指：「爸爸冇咩特別嘢要帶走，佢本身都唔鍾意啲貴重嘢，平時喺屋企最貴重可能係同我玩嗰部遊戲機，佢唯一留低畀我就係部遊戲機，都係開心嘅回憶，所以我而家打機都想喊。」至於宗教儀式，黃榮璋指爸爸原本信奉道教：「不過爸爸臨走前話想我哋安靜啲、開心啲，所以喺靈堂或者設置上都唔想要啲儀式，大家鞠個躬就可以。」

黃榮璋又感激幫助過他們的人：「演藝人協會、古天樂先生等等。」

黃文慧指自己從事藝員二十多年，接接送送不同藝員，她會視哥哥今次離開為出外景拍攝：「棠哥唔會寂寞，琴姐、炳哥等佢一齊搭飛機去另一個國度。」

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