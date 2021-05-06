前晶女郎孟瑤離婚後進駐半山兩億豪宅　用過百萬Hermès勁富貴

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-06 18:45

孟瑤去年8月進駐半山豪宅，不過當時大家嘅焦點應該落在佢身旁個炒價180萬嘅鱷魚皮、鑽石扣Birkin。(微博圖片）

35歲嘅孟瑤07年因電影《七擒七縱七色狼》而成為「晶女郎」，08年低調下嫁內地富二代老公周磊時，獲老爺送贈北京朝陽區嘅三千呎豪宅，同年誕下兒子Dustin，生活從此無憂，去年孟瑤宣布結束11年婚姻後，隨即「回流」香港，並進駐曾有「亞洲樓王」之稱嘅西半山天匯，閒時與友人打哥爾夫球、坐遊艇出海，Hermès手袋唔係拼色款就係鱷魚皮，生活非常富貴。日前現身TVB為《開心大綜藝》綵排嘅佢，透露原來已經蜜運一年多，又澄清自己早在2019年已經離婚。

除咗去年10曾返國內工作之外，孟瑤大部分時間都喺香港，睇怕係因為有新歡。(IG圖片)

睇返孟瑤IG，去年8月她曾上載過數張與心形玫瑰花的合照，並寫上「願我們永遠都要愛與被愛」，其後孟瑤多次在豪宅的露台拍照或拍抖音影片，又曾發文表示「喜歡我家，好美。家真的是你自己一點一點弄成了自己喜歡的樣子，過程很美好，每天很開心」。就照片所見，孟瑤的豪宅應該係曾深受不少富豪名人追捧、位於西半山干德道嘅天匯，Angelababy於2017年曾以母親董菊英首置名義，斥資$1.28億買入屋苑其中一個2千呎單位。睇返地產網頁，如今天匯嘅同呎數單位售價逾2億，如果月租的話，亦要15萬。由此可見，孟瑤財力十分雄厚。

其實睇返孟瑤嘅IG ，由去年至今，佢大部分時間都留守香港，加上「sweet home」等發文，孟瑤睇怕都唔會係一個人獨守豪宅。

豪宅坐擁半山無敵景觀。無high tea定開party都一流。（nataliemeng＠ig圖片)

位於半西山嘅天匯曾有「樓王」之稱。(網上圖片)

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