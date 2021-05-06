阿嬌鍾欣潼錯配衣著令身形矮一截　側面睇噸位仍十足？

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-06 21:15

被指肥到無頸嘅阿嬌，昨日現身機場時，條頸終於出返嚟。(微博圖片)

鍾欣潼（阿嬌）近日現身內地真人騷《怦然心動20歲》，其脹爆身形令不少網民感到震驚，而好姊妹蔡卓妍（阿Sa）就解釋係因為「荷爾蒙失調」，仲希望大家唔好再講。

由於零修圖，所以視覺中國向來有明星照妖鏡之稱。呢日由於闊腳褲，再加上「視覺中國」嘅真實拍攝，令阿嬌嘅身形好真實咁呈現大家眼前。(VCG圖片)

日前阿嬌喺武漢出席活動後現身機場，身形依然十分圓潤，再加上佢以黑色闊腳褲配平底鞋，令其身形猶如矮了一截。而由後面睇，阿嬌嘅Pat Pat更係噸位十足。喺排隊安檢時，有粉絲問阿嬌本月18號會否有任何慶祝Twins出道20年嘅活動，佢就叫大家留意官網，仲重覆表示「EEG，我公司」十分搞笑。

無論係側面定後面睇，都好夠份量。(VCG圖片)

其實闊腳褲質感垂墜又「拖地」，但只要揀啱有質感的西裝布料闊腳褲，隨時可完全遮掩了女生下盤大、雙腿不完美等缺點。圈中有不少女藝人鍾情以西裝外裝配襯闊腳褲，但多數會穿高踭鞋或厚底鞋，用意更顯腿長，但阿嬌呢日以黑色Boot作為配搭，即時影響了觀感，阿嬌雖然衣著錯配，不過仍然坐擁高顏值，點睇都係靚女一名。

點擊下圖全面睇阿嬌

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