吳若希公開懷孕高峰期絕密照　堅持囡囡要遮樣免受網民攻擊

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-05-06 22:00

在去年11月初宣布誕下囝囝Kylian的吳若希（Jinny），雖然在月尾才正式踏入29歲，但已經育有一仔一女，成為圈中的靚媽之一。近期積極經營個人YouTube Channel的Jinny，日前拍片分享育兒心得，大談成為媽咪後心態上的轉變。Jinny坦言自己以前是個工作狂，但自從生了小朋友之後，她就放慢生活節奏，事事都會圍繞着小朋友，好捨得在仔女身上花錢，她更公開懷孕高峰期的絕密照，分享產後Keep Fit秘訣！

吳若希（Jinny）每次Post相都遮住大女Giselle對眼，希望保護她免受網民攻擊。（IG@jinnyng）

但相反Jinny大方公開囝囝的正面照。（IG@jinnyng）

平時會在社交平台分享日常生活的Jinny，不時Post出溫馨家庭照，但每次都會遮住大女Giselle對眼，原來是為了保護囡囡，免受網民攻擊：「大家對女仔嘅批評係特別衰格，我自己作為一個公眾人物，就算你幾努力工作，都會有人剝削你對工作嘅努力同付出，同埋會有啲特別難聽嘅字眼，網民一啲難聽嘅說話其實我聽到都會好唔開心，咁多年嚟我都係介意嘅，但係我做唔到啲咩。我好明白女仔喺公眾環境下受到嘅攻擊會比較大，我唔想佢因為媽媽係公眾人物而被人批判，我覺得囡囡係要貴養，仔係要窮養。男仔如果被大眾認識，無形中會成為壓力，令佢會比較循規蹈矩，所以囝囝我就選擇唔遮眼，希望大家去認識佢，令佢習慣面對公眾，唔會驚講嘢。」

Jinny直言對於網民的批評至今都耿耿於懷。（YouTube影片截圖）

Jinny自爆產後暴肥17kg。（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇絕密照：

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產後積極修身的Jinny成果顯著，但她就大爆自己懷孕暴肥17kg，更笑言不堪回首：「你唔好以為我係陳凱琳嗰一type，冇肥過。我係一個有肥過嘅媽咪，我生完小朋友之後體重依然Keep住喺68kg，我未陀小朋友之前係51kg，我係足足肥咗成17kg。」Jinny在短期內極速修身全靠「168斷食法」，成功在兩周內減了5kg，再積極做運動減磅，回復Fit爆身形！

陳凱琳（Grace）在懷孕期間都Keep住手腳纖幼。（IG@ghlchan）