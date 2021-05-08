好聲好戲｜馮盈盈獲評判一致好評　出色表現獲劉江激讚：出神入化

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-08 12:38

無綫真人騷《好聲好戲》昨晚播出第5集，去到第三回合的拍檔聲演，比賽繼續由汪明荃、劉江、陳欣擔任主席評判，聯同專業配音員為三位參賽者評分。參賽者之一的馮盈盈 (Crystal) 今次以古裝扮相與江美儀一起演繹《我的野蠻奶奶》其中一場戲，Crystal聲演胡杏兒的角色，江美儀則聲演汪明荃角色，經驗豐富的她卻出現失誤甩嘴情況。反而Crystal就表現出色，更獲評判一致好評給予綠燈合格。向來嚴謹要求高的劉江亦讚她說：「配得非常之出神入化，我覺得佢真係好勤力，比我想像中好好多。」汪阿姐即說：「同埋佢有啲戲囉。」劉江也十分認同。陳欣就讚Crystal的表現令他喜出望外。Crystal聽完評判如此讚她大為感動。

Crystal與江美儀合作。(節目截圖)

何廣沛與方紹聰就合作聲演《巾幗梟雄之義海豪情》的戲，何廣沛聲演黎耀祥，方紹聰聲演麥長青，兩人一場對罵戲同樣獲得評判團一致好評給予綠燈合格，更獲劉江大讚表演好好。易宇航就與譚嘉儀一起聲演《洪武三十二》的戲，易宇航聲演馬德鐘，譚嘉儀聲演徐子珊，可是他的表現未如理想，只有1位評判給予合格，汪明荃就嫌他的演繹不到角色帶點戀態的感覺陳安瑩的聲演則獲5位評判評為合格，4位參賽者下星期再決勝負。

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