嘻哈歌手GAI愛妻號人設崩壞？　網爆私聊女粉絲對話曝光超露骨

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-08 20:00

內地嘻哈歌手GAI（周延）除了出了名是唱得之人外，還因愛妻形象聞名而令其粉絲急增。但沒想到近日在網上卻爆出一段他昔日同女粉絲的露骨聊天記錄，記錄上顯示的時間是2016年的5月，讓不少網友質疑他同太太王斯然交往期間出軌，不禁令大家覺得好好先生形象只是虛設而已，事件一度登上微博熱搜廣受討論。

GAI因為選秀節目《中國有嘻哈》而為人熟悉 。（GAI微博圖片）

據網上爆出的聊天記錄而看，GAI同女粉絲的對話相當露骨，明顯地言詞中帶有一些非尋常的意思，GAI同女粉絲講：「過來，爺給你東西吃，我給你X吧吃，快點馬上必順立即。」內容讓不少網友覺得太不堪入目。而聊天記錄顯示當時是2016年5月份，網上有傳GAI同太太王斯然早在2014年時交往，如此一看明顯地是男方出軌。

但有網友就替GAI發聲，指他根本不存在出軌的行為。因為在GAI於2018年5月結婚時，太太王斯然就在講感受時曾提及「我們兩個在一起了一年零六個月。」時間一推算其實他們應該在2016年底才開始拍拖，所以指男方出軌根本不成立。

GAI同女粉絲的對話相當露骨。（微博圖片）

GAI同太太王斯然在2018年結婚。（微博圖片）

眼見事件愈演愈烈，GAI的所屬公司就發聲明回應，強調指出他同太太王斯然確立關係後，絕不存在任何有違道德的行為。並指出網上的傳聞內容嚴重失實，是別有用心的人惡意傳播，現已委託律師處理。當聲明一出沒有多久，聲稱是聊天記錄的女粉絲就透過微博發長文，強調證實聊天記錄是真的，但無緣無故再被翻出來她根本一無所知。既然聊天記錄的確存在，但眼見GAI的團隊發聲明塑造是造謠事件，她就認為根本是顛倒黑白是非，她強調：「過去犯過錯誤不代表GAI本人如今依然會犯錯，但哪怕在事件的幾年後周延已經搖身一變所謂的『好男人』了，也依舊需要在回看過往自己犯下的錯誤時不閉上眼、不否認。」

GAI在圈中有愛妻號之稱。（GAI微博圖片）