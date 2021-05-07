賈乃亮大陣仗請兩女神站台掀討論　阿嬌站佘詩曼旁邊超吃虧？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-07 07:30

隨着科技的進步濾鏡APP盛行，時下不少戲劇﹑綜藝節目都會透過濾鏡的後製，提高了明星們的顏值更美觀一些。然而有一些明星有沒有使用濾鏡根本都沒有差別，好像現年45歲的佘詩曼般，近日被民眾目擊到現身武漢為好友賈乃亮的火鍋店開張站台，在無濾鏡的鏡頭下其真面目曝光，特別是她的牛奶肌皮膚超級白滑且零毛孔，生圖狀態非常好獲得不少網友激讚是真女神。

阿嬌同佘詩曼現身武漢為好友賈乃亮的火鍋店開張站台 。（賈乃亮工作室微博圖片）

據網上曝光的照片可見，身穿綠色低胸露腿裙的佘詩曼，現身武漢為好友賈乃亮的火鍋店開張站台。身為家喻戶曉的大明星當然所到之處吸引大批民眾圍觀，在民眾的零濾鏡各種鏡頭下，佘詩曼的顏值完全在線，其膚質均勻且白皙，無暇的肌膚晶瑩剔透，即使將生圖照片放大亦根本在她臉上看不到歲月留下來的痕跡，事關超過40歲的女人眼紋會超明顯，但佘詩曼完全不顯見，只呈現些微的紋理，臉上幾乎零瑕疵的她根本是少女肌大美人。

有沒有濾鏡差別都不大。（佘詩曼微博圖片﹑微博圖片）

另外，無論正面﹑側面還是仰後的角度照片，佘詩曼的顏值一樣出色。而對比她在微博上貼當日的活動照片，明顯其上貼的版本是有用濾鏡，顏色飽和度明顯比較強，但其實同民眾影的照片差別不大，所以大家紛紛稱她為真女神，根本360度隨手影都一樣好看。

皮膚狀態非常好。（微博圖片）

當日除了有佘詩曼之外，另一位女神阿嬌（鍾欣潼）亦在現場，是她被指爆肥後首現身活動。在節目上她因臉孔腫脹一圈而被指爆肥，根本看不見她的身材變化，但是次活動她現真身身材曝光驚嚇不少網友。事關身穿花花長裙的她明顯身材圓潤，從側面看更有肚凸凸的感覺，完全看不出腰線，同從前纖瘦的模樣有好大差別。雖然阿嬌變得豐腴不少，但皮膚狀態是不錯的，不少網友都表示即使變肥亦是美女一名，現在更多了一份可愛感。

節目上的阿嬌。（影片截圖）

活動上的阿嬌。（微博圖片）