許瑋甯《當男人戀愛時》謝票親口回應婚變：我們兩個一直有共識

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許瑋甯、邱澤主演《當男人戀愛時》全台已破台幣3.8億票房，7日舉辦謝票記者會，主要演員現身與粉絲互動，許瑋甯曾傳出與交往多年的攝影師劉又年結婚，4月底又被爆出離婚，她受訪時首度回應傳聞：「我們是在和平理性的狀態下分開，現在是朋友」，證實分手。

許瑋甯與劉又年交往近4年，多次被爆已密婚，她僅認：「我們兩個一直有共識，要往婚姻的路上走，但沒有成功」，但對於是否已結婚，並未正面回應。

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電影熱賣，眾演員兌現承諾，親送300份粉蒸肉、情人茶給現場排隊觀眾，與幸運粉絲熱情互動，現場甚至還有人感動落淚。邱澤開心表示，先前他在台中、高雄拍戲，也會不定時到影院捧場，還笑說：「第一次想看自己電影，還買不到票。」許瑋甯也已四刷，還試圖坐在不同的位置觀察，買過後排的最右邊、中間，下次想挑戰坐在最左邊，2位主角還開玩笑說「下次到電影院看到有觀眾哭，我們可能會遞衛生紙」。

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殷振豪首度執導電影就大受歡迎，讓他感動直呼：「謝謝全台觀眾，這對全劇組而言，是一輩子難忘的回憶。」他也說隔天會回員林，陪媽媽過母親節，他更爆料「家鄉親友很多人都是鍾欣凌的粉絲」，一直問他跟「婆婆」合作的心得，人氣甚至高過男主角邱澤，殷振豪最後也不忘再次催票，「母親節要到了，希望還未看過電影的大家可以帶媽媽一起進戲院支持，看完電影後一定會讓家人間的感情更濃厚」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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