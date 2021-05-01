減肥｜許瑋甯「6+6減肥法」減22磅　6時後不吃日限兩餐飽肚不腹胖

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-05-01 18:00

減肥法｜許瑋甯在台灣電影《當男人戀愛時》飾演女主角，電影票房大收，戲中的許瑋甯身型健美，一身小麥肌膚，完全看不出原來許瑋甯也曾有「BB肥」，她以「6+6飲食法」，笑言曾經減到「無朋友」，但成果顯著，1年內減掉22磅。

36歳的許瑋甯，骨感身型令不少女生羨慕的，但原來許瑋甯本來就有點「BB肥」，與骨感身型完全扯不上邊，但她憑「6+6飲食法」成功減脂減磅，配合運動，即使偶爾放肆，吃吃甜點，也沒有復胖。

【許瑋甯】台灣電影《當男人戀愛時》由許瑋甯飾演女主角，票房大收，戲中的許瑋甯身型健美，一身小麥肌。（《當男人戀愛時》劇照）

「6+6減肥法」：每餐半飽、不吃晚飯

許瑋甯的「6+6飲食法」，包括只吃6分飽及6時後不進食 ； 「家營營養中心」營養師吳瀟娜則提醒， 只吃 6分飽，以主觀個人感覺去控制食量，始終有機會進食過多或過少； 只吃早午餐，晚上則不進食，有助限制每日熱量吸攝取，但也要小心選擇早午餐的食物及份量。

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營養師吳瀟娜指，進食時間與消耗卡路里，沒有直接關係，但確是可有效減少進食份量，至於早午餐的食物則也要小心選擇； 她又提醒，身體有三高問題（高血糖、高膽固醇及高血壓），減磅之餘同時要兼顧控制三高，此減肥方式並不適合。

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